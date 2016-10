La Segob evalúa actividad del Volcán El Colima

Luis Felipe Puente se trasladará a la entidad para continuar con el análisis de sus movimientos

CIUDAD DE MÉXICO (02/OCT/2016).- El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trasladará a Colima para continuar con la evaluación de la actividad volcánica en esa entidad.



A través de su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, el funcionario exhortó a población que vive en las zonas aledañas al volcán de Colima no rebasar el radio de seguridad de 12 kilómetros que se mantiene para Colima y de 7.5 para Jalisco.



Ante la reciente actividad del volcán de Colima, el funcionario de la Secretaría de Gobernación indicó que la población no se debe acercar a la zona por ningún motivo, ya que pondría en peligro su vida.



A través de su cuenta de Twitter, recordó que en caso de que haya caída de ceniza la recomendación es cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o un cubre bocas, así como no realizar actividades al aire libre.