Monitorean con sobrevuelo domo en Volcán El Colima

Observan pequeños derrumbes que podrían generar en las próximas horas un nuevo derrame

GUADALAJARA, JALISCO (01/OCT/2016).- Luego de un sobrevuelo de observación al Volcán de Fuego se detectó que el domo ha cubierto la totalidad de la superficie del cráter, rebasando en 20 metros un borde, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB).



Indicó que se observan pequeños derrumbes que podrían generar en las próximas horas un nuevo derrame; el domo no ha cubierto aún los bordes norte y poniente. El derrame de lava existente alcanza una longitud aproximada de 500 metros.



El material emitido en total es de un millón 200 mil metros cúbicos, del que se están desprendiendo constantes derrumbes, formando flujos piroclásticos que no han rebasado los dos kilómetros de distancia por las barrancas de Montegrande y San Antonio en Colima.



El sobrevuelo se realizó en un helicóptero del escuadrón táctico aéreo del gobierno de Jalisco con personal de la Jefatura de Investigación Científica, del área operativa de la UEPCB, así como de la Universidad de Colima.



El objetivo fue monitorear y analizar la evolución del domo y el derrame de lava en el flanco sur del cráter y se corroboró que continúa la intensa actividad fumarólica y exhalaciones en la cima.



Lo anterior ha provocado varias bocas que emiten de manera constante abundante vapor de agua y gases, alcanzando una altura cercana a los tres mil 500 metros sobre el nivel del cráter. Hasta el reporte se habían registrado cerca de 150 eventos pequeños y moderados.



La actividad no ha variado de intensidad con respecto al viernes, por lo que se mantiene el operativo preventivo implementado por la UEPCB en las comunidades aledañas al coloso de fuego.



Es importante mencionar que las exhalaciones, la actividad efusiva y los pequeños flujos piroclásticos que se están generando representan un peligro para la población y actividades que se realizan en la zona alta del volcán.



Por ello en Jalisco se mantiene el perímetro de exclusión a una distancia de 7.5 kilómetros del cráter como lo marca en el mapa de peligros volcánicos de la UEPCB.



En las barrancas sólo se observa gran cantidad de arena y fragmentos de rocas que se han canalizado por la sección superior de las cuencas que drenan el coloso, existiendo el peligro de que a causa de las lluvias se formen lahares que afecten las partes bajas.



La UEPCB continúa la vigilancia y monitoreo permanente de la actividad volcánica las 24 horas los 365 días. Oficiales de la dependencia mantienen vigilancia permanente en la localidad de Juan Barragán y las comunidades aledañas ubicadas en las faldas del volcán.



La dependencia exhortó a la población a no acampar en las barrancas que drenan el coloso de fuego, no acercarse a los perímetros de exclusión establecidos y para las personas que eventualmente realizan actividades cercanas a las faldas abstenerse hasta nueva disposición.