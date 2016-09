Obtienen nuevo recurso para evitar construcciones en Colomos

Con esta resolución se impide la ejecución de cualquier proyecto urbano que se pretenda desarrollar en el interior de esta zona protegida

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- La Procuraduría Social de Jalisco informó que desde el miércoles pasado el Gobierno del Estado recibió la quinta suspensión definitiva para evitar que se siga construyendo dentro del polígono que comprende el Bosque de Los Colomos.

El titular de esta dependencia, Carlos Trejo Herrera, señaló que dicha resolución impide la ejecución de cualquier proyecto urbano que se pretenda desarrollar en el interior de esta zona protegida, debido a la importancia ambiental, ecológica y social que ostenta este espacio.

"El caso Colomos sigue avanzando, el día de ayer (miércoles 28) nos concedieron una nueva suspensión definitiva en contra de cada uno de los actos de autoridad que nos hemos ido encontrando sobre el camino".

Trejo Herrera señaló que en esta ocasión el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, realizó un depósito de 50 mil pesos como concepto de fianza para garantizar la efectividad de dicha suspensión.

"Lo que estamos peleando ahorita ante los tribunales es que no nos pueden pedir fianza para garantizar el no prejuicio al medio ambiente, no se nos debe de pedir una fianza para temas como estos, y es lo que estamos peleando ahora".