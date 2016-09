Repavimentarán 298 colonias de Zapopan y Guadalajara

Las colonias Tetlán, Oblatos, San Antonio, Zona Sur, Valle de Tesistán y la Zona Norte, son algunos de los lugares que se intervendrán

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Los Ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara presentaron un Programa de Renovación de Calles con el que buscarán repavimentar vías de al menos 298 colonias.



En este ejercicio Guadalajara hará una inversión de mil 584 millones de pesos y Zapopan mil 599 millones del ejercicio presupuestal 2016 mediante un esquema de gestión financiera con el que no contraerán deudas.



El alcalde tapatío, Enrique Alfaro, señaló que el programa busca atender una de la problemáticas más importantes para la ciudadanía.



"Vamos a entregar obras completas, calles incluyentes y balizadas correctamente. No será bacheo, el compromiso es renovar de manera integral los pavimentos de la ciudad", indicó y precisó que el municipio ya ha invertido 246 millones de lo presupuestado.



"Algunos de los proyectos que vamos a ejecutar incluirán renovación de banquetas, instalaciones hidrosanitarias, ciclopistas y sustitución de arbolado y de mobiliario urbano".



Alfaro precisó que en Guadalajara se intervendrán calles en 48 colonias de las cuales el 40% se encuentran en la zona Oriente como Oblatos, Tetlán, San Antonio y San Andrés. El resto se ubican en la zona sur (35%) y en el Centro-Minerva y Huentitán (25 por ciento).



Además, se rehabilitarán 15 intersecciones bajo la modalidad de cruceros seguros.



"Buscamos renovar más de dos millones de metros cuadrados, de los cuales el 62% será con asfalto y el 38% con pavimentos de concreto", señaló. "Que se haga una renovación con asfalto no significa que serán calles de mala calidad, tendrá las especificaciones técnicas correctas para garantizar la durabilidad".



Por su parte en Zapopan se renovarán poco más de un millón 69 mil metros cuadrados de vialidades. El alcalde Pablo Lemus, señaló que serán intervenidas calles de aproximadamente 250 colonias en la Zona Sur, el Valle de Tesistán y en la Zona Norte.



Algunas vialidades serán Avenida Patria, Mariano Otero, López Mateos Sur, Avenida Santa Margarita, Juan Gil Preciado y Parres Arias, entre otras.



"En cada calle que vamos a intervenir se harán banquetas, machuelos y accesibilidad universal. Con esto además se contribuye a reducir la contaminación", detalló al señalar que se actuarán en 22 cruceros para hacerlos más seguros



Explicó que de los mil 557 millones de pesos ya se han ejercido 257 millones.



Para el diseño del programa se realizó un diagnóstico a detalle de cada una de las vialidades de ambos municipios mediante visitas de campo, reportes de la ciudadanía y con el uso de plataformas digitales.

En Guadalajara se prevé que los trabajos concluyan entre febrero y marzo, Zapopan no dio fecha. Las obras iniciarán a partir del 1 de octubre.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS