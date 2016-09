Piden a la ruta 51 no negar la parada y pasar más seguido

Algunos pasajeros refieren que las unidades no se detienen y en ocasiones tardan hasta media hora

GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2016).- Usuarios de la ruta 51, derrotero que desde ayer aumentó a siete pesos el precio del boleto, demandan que unidades de este derrotero no se dilaten tanto, como sucede actualmente, pues tardan hasta 30 minutos en pasar, y que hagan parada cuando lo soliciten.

También hay viajeros que reclaman la colocación de agarraderas, porque no alcanzan a sujetarse de los tubos pasamanos instalados en la parte superior de la unidad. Además, hay quejas de jaloneos constantemente de las unidades durante los trayectos, por lo que condicionan el aumento del pasaje a un mejor serivicio.

“La verdad no veo mejor el servicio. Yo, la verdad con lo que le batallo mucho es porque a veces ni siquiera se para”, consideró Iris Montoya.

La joven detalló que, en ocasiones, pasan dos camiones pero no se detienen para abordar, pese a que no van llenos. Otras pasajeras coincidieron con este señalamiento: “A veces te da la parada, a veces no, y tarda mucho en pasar, hasta media hora”, manifestó Vanesa.

Desconocían el aumento

Hay usuarios que desconocían la aplicación del nuevo precio del pasaje a partir de ayer, otros mostraron molestia ante el incremento de un peso y así se lo hicieron saber a los choferes.

Alejandro, operador de la ruta 51, admitió que “mucha gente está enojada” con el incremento de un peso. “La gente le dice que no es justo que suban la tarifa porque no damos buen servicio, pero el servicio yo siempre trato de darlo lo mejor que puedo”, comentó.

En contraparte, hay algunos pasajeros que opinan que el servicio es de regular a bueno, por lo que están dispuestos a pagar siete pesos.

El servicio es regular, “sí se merecen” los siete pesos, consideró por su parte, Antonio Morán; en el caso de otro pasajero, Miguel Ángel Herrera, opinó que el servicio es bueno y por lo tanto está dispuesto a pagar un peso más.

A partir de este miércoles 12 rutas de transporte público están autorizadas a cobrar siete pesos, luego de aprobar la verificación.

OTRAS 12

Ya cobran $7

• 605.

• 37-Lomas.

• 37-A.

• 258-B.

• 78-Huertas.

• 175-D.

• 175-E.

• 608.

• 80.

• 80-B.

• 51.

• 603-B.