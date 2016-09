Lluvia vespertina provoca inundación en Arcos del Milenio

La circulación en la zona se vio afectada durante casi dos horas debido a la fuerte lluvia

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- La zona de los Arcos del Milenio volvió a registrar problemas de inundaciones que lo obligaron a cerrar la circulación después de las 18:30 horas, aunque en este momento ya están reabiertos de poniente a oriente, según informó comunicación social del Ayuntamiento de Guadalajara.



De acuerdo con la dependencia no hubo inundaciones en casas del municipio. En el caso de Zapopan, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos municipal informó que los canales están, en promedio, entre 40 y 60 por ciento de capacidad. "Se reportan leves encharcamientos en algunas zonas, pero no han generado afectaciones. A las 19:00 horas no se tenían reportes de fincas inundadas. Las unidades están alertas y en constante monitoreo de los servicios que se puedan suscitar"



De acuerdo con Radar Doppler de la Universidad de Guadalajara persisten los ecos con probabilidad de lluvia ligera en la Zona Industrial, Tesistán y la colonia Obrera y del Fresno.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ