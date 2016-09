Impulsan 17 iniciativas contra el crimen; delitos van al alza

De 2010 a la fecha, en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado se han presentado 53 propuestas de reforma en la materia; 24 fueron desechadas y hay 12 en estudio

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- Desde que quedó instalada la LIX Legislatura, y hasta la actual, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado han presentado 53 iniciativas. De éstas, sólo 17 fueron aprobadas y ninguna ha incidido en la mejora a los indicadores de seguridad.

Durante el periodo 2010-2012, las cinco iniciativas de Ley presentadas por la Comisión en cita fueron desechadas. Los diputados en turno sugerían dar legalidad a los retenes o volantas de vigilancia y crear órganos de seguridad que ya estaban constituidos a escala federal. Ninguno vio la luz.

En la siguiente Legislatura, los diputados de esa Comisión presentaron 31 iniciativas; sólo 14 fueron aprobadas. Y durante los 10 meses de este periodo legislativo la cifra llega a 17, pero sólo tres trascendieron. Ninguna responde a los indicadores al alza en materia de seguridad que tanto el gobernador Aristóteles Sandoval como el fiscal Eduardo Almaguer y los alcaldes metropolitanos han reconocido.

Los homicidios dolosos, el robo a vehículos de carga, a bancos, los fraudes, la extorsión telefónica y en general los delitos del fuero común han registrado un incremento entre 2014 y 2015, según el Monitoreo de Indicadores del Estado. El experto en temas de seguridad, Guillermo Zepeda Lecuona, califica como “reactiva” y no preventiva la labor de los legisladores estatales en este sentido en las últimas legislaturas.

Sólo dos días antes de que quedara formalmente instalada la LXI Legislatura en el Congreso de Jalisco: el 1 de febrero de 2010, un grupo de sicarios se enfrentó a balazos con policías del municipio de Magdalena. El enfrentamiento cobró la vida de un oficial y dos más quedaron gravemente heridos.

Tres oficiales cuidaban una boda que se celebraba en el ingreso al poblado La Quemada. Ellos recibieron a balazos a los empistolados, quienes perseguían a sus compañeros. La Guerra contra el Narco declarada por el ex Presidente Felipe Calderón desde el año 2007 ya causaba estragos en Jalisco.

Para afinar la estrategia federal, el Gobierno de la República impulsó una Ley de Extinción de Dominio, a fin de retirar al narcotráfico sus propiedades y pertenencias. También una Reforma en materia de Justicia Penal que hoy dio paso a un nuevo modelo de impartición de justicia. Incluso el gobierno norteamericano apoyó a México con casi dos mil millones de dólares en la estrategia denominada “Iniciativa Mérida”. Todo tuvo el visto bueno del Congreso de la Unión y el Senado de la República.

La última reforma a nivel nacional en materia de justicia penal dio paso a un nuevo modelo de impartición de justicia que impacta a todo el país. El nuevo sistema arrancó después de ocho años de labores graduales. Sus fundamentos impulsan los juicios orales y otras medidas de solución de conflictos como la justicia alternativa o los proceso abreviados.

EVOLUCIÓN DELICTIVA

Indicadores al alza (2014-2015)

Delito 2014 2015 Actual* Robo a vehículos carga pesada 378 477 487 Robo a bancos 59 55 65 Homicidio doloso 904 1,017 736 Fraude 6,126 6,587 4,562 Extorsión telefónica 365 571 209 Delitos del fuero común 91,577 95,329 70,516

Indicadores a la baja (2014-2015)

Delito 2014 2015 Actual* Secuestro 22 20 12 Robo de vehículos particulares 7,486 7,253 5,607 Robo a personas 2,806 2,344 1,420 Robo a negocios 3,626 2,773 1,712 Robo a casa habitación 6,092 4,753 2,812

*Corte al cierre de agosto

LXI LEGISLATURA

Van contra mazmorras y escoltas

“Observamos servidores públicos realizando funciones de escoltas, choferes, guardias y secretarios privados, quienes desafortunadamente se convierten en trabajadores domésticos de la familia”. Es uno de los argumentos con los que el diputado Augusto Valencia defiende su iniciativa de Ley para no sólo impedir que haya escoltas al servicio de funcionarios públicos, sino tipificar esa práctica como abuso de autoridad.

La más reciente de las 17 iniciativas de Ley que hay en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, presentada el pasado 8 de septiembre, propone la creación de un “Servicio de Protección Estatal” a cargo del Comisionado de Seguridad Pública, para que allí se defina quiénes deben contar con escolta, y a su vez elaborar un padrón en el que también estén integradas las personas que presten este tipo de servicios desde el ámbito privado.

La reforma también traería un impacto presupuestal que considera positivo: “Al establecer la tarifa por certificación y servicio, el erario público (sic) se fortalece con ingresos por la contraprestación, que al día de hoy no están tasados”.

Por otra parte, al legislador Hugo Contreras le preocupa la existencia de mazmorras (celdas subterráneas) en las prisiones del Estado. Por eso es que busca acabar con ellas, y uno de sus argumentos es la ”Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos”, aprobada en Francia en 1789.

El diputado desea agregar un artículo 69 Bis en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco: “Queda prohibido el uso de mazmorras, celdas de segregación o habitaciones similares, que atenten contra la salud física y psicológica de los internos (de centros de reinserción)”.

Durante la LXI Legislatura, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública han presentado 17 iniciativas: la de Augusto Valencia y Hugo Contreras están en estudio.

NUMERALIA

Papel Legislativo

53 Iniciativas presentadas en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, desde el 1 de febrero de 2010.

24 Del total han sido desechadas; sólo 17 quedaron aprobadas.

17 De las iniciativas han sido presentadas en la Legislatura en curso. 12 de ellas se estudian en comisiones.

532,462 Delitos del fuero común se han registrado en la Entidad entre enero de 2011 y agosto de 2016.

Leyes ‘de reacción’ para abatir indicadores adversos

En seguridad pública, el Estado y los municipios reconocen un incremento en delitos como homicidio doloso, fraude y robo a bancos. El Monitoreo de Indicadores del Estado (Mide) revela una alza en la percepción de corrupción entre los ciudadanos, con respecto al desempeño de jueces, agentes del Ministerio Público y procuradurías.

Sin embargo, no sólo el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad respecto a las aplicación de estrategias para mejorar esos indicadores. Y en el Congreso del Estado hay voces que comparten ese compromiso.

El presidente de la Mesa Directiva , Felipe Romo, por ejemplo, reconoce que hay “muchísimo por hacer” en seguridad en el ámbito legislativo. El diputado líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, admite que hay trabajo pendiente. En contraste, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Antonio López Orozco, señala que “no hay rezago” y que se trabaja para lograr mejores condiciones.

En la evaluación del desempeño de los diputados locales, el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona, destaca que siempre se ha tenido una visión de reacción y no de prevención . “No recuerdo que hayan destacado porque sus propuestas siempre han sido reactivas, sin una evaluación previa de las políticas discutidas ni los efectos posteriores”.

La Comisión de Seguridad Pública estudia y analiza las iniciativas de ley que se llevarán a la práctica. Pero la modificación de mayor calado en materia de seguridad para Jalisco durante los últimos años no ocurrió en esa comisión... ni en esta legislatura: la creación de una Fiscalía General. En el periodo pasado se aprobó una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para elementos de seguridad, la creación de la Ley de Sujetos Protegidos y penas de 12 a 40 años por el delito de desaparición forzada, entre otras. En la actual: las audiencias orales de pruebas y alegatos, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en oficiales de Policía y los Consejos Consultivos Ciudadanos de Seguridad.

LAS CIFRAS

Realidades

• Del 1 de febrero de 2010, cuando inició la LIX Legislatura, a la fecha, se han presentado 53 iniciativas de Ley en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.

• De ese total, 24 han sido desechadas y 12 están en estudio. Sólo 17 han sido aprobadas.

• Los trabajos de esa Comisión en el Poder Legislativo no han rendido frutos para mejorar los indicadores en materia de seguridad: entre 2011 y hasta agosto de 2016 se han reportado 532 mil 462 delitos del fuero común en la Entidad.

• El año 2013 ha sido el más crítico, pues hubo 101 mil 974 delitos cometidos, y aunque la cifra redujo a 91 mil 577 para el siguiente año (10 mil delitos menos), en 2015 la tendencia siguió a la alza, llegando a 95 mil 329 delitos.

• Entre el 2013 y 2016, los diputados de la Comisión han presentado la mayoría de sus iniciativas de Ley: 49. En contraste, los delitos continúan a la alza.

Fuente: Infolej / Mide Jalisco

ESCENARIOS

¿Iniciativas de cambio?

12 de las 17 iniciativas presentadas por la Comisión de Seguridad están en fase de estudio. ¿Qué cambiaría si fueran aprobadas de inmediato? Aquí algunos de los cambios más destacables:

• Los oficiales de Policía considerados no aptos en las pruebas de control de confianza podrían ser reevaluados, excepto si hay una causa justificada (la prueba de toxicología, por ejemplo).

• Las mujeres embarazadas recluidas en prisión, o con hijos menores de seis años, recibirían beneficios en sus condenas si éstas no exceden los 12 años.

• Se crearía una Policía Procesal, especializada en labores de guardia penitenciaria, custodia y traslado. También una Policía Turística bilingüe para asistir a los visitantes.

• Nacería la figura del supervisor de libertad, que daría seguimiento al comportamiento de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada.

• No habría mazmorras ni celdas de segregación o castigo.

• Los resultados de las pruebas de control y confianza aplicadas a los jefes de Policía podrían ser consultadas por los ciudadanos.

• Los familiares de víctimas de desaparición forzada recibirían mayor atención integral de las autoridades.

• La permisividad de uso de elementos de seguridad pública como escoltas personales quedaría prohibida. De hecho, sería un delito si no hay una argumentación sólida.

VOCES

Opiniones sobre la seguridad en Jalisco

“Tenemos muchísimo por hacer en materia legislativa para poder abonar a la mejor seguridad pública. Hay que hacer una revisión muy profunda de todos los temas . Sabemos y entendemos que hay un rezago muy importante. Eso es evidente y no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un rezago muy importante en muchos temas”.

Felipe Romo Cuéllar, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado

“Creo que sí hay trabajo qué hacer de parte del Congreso, pero lo ubico más en la revisión de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y las posibles reformas que se deban hacer, tal vez en la Comisión de Justicia más que en la de Seguridad Pública (…) Sí cabe un análisis general de qué acciones se han tomado en contra o para combatir la delincuencia organizada; qué resultados tienen”.

Ismael del Toro Castro, líder de diputados del Partido Movimiento Ciudadano

“Necesitamos separar muy bien lo que necesitamos hacer, nosotros como Congreso, para armonizar las leyes federales y que se pueda empatar en ese sentido (…) Si se requiere que se hagan mesas de trabajo y estrategias para hacer más operativos con mejor eficiencia, eso habría qué trabajarlo en conjunto (…) No hay rezago; estamos trabajando en ello. Trabajamos para que podamos crear esas condiciones (de seguridad)”.

Antonio López Orozco, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública

“Aunque hemos conseguido avances importantes, lo digo con toda objetividad: no estoy satisfecho con lo hecho en materia de seguridad. Sé que nos falta mucho por hacer y que tenemos muchos pendientes. Pero tenemos menos de 12 meses en el gobierno y en ese tiempo no se puede arreglar lo que se dejó de hacer durante 30 años”.

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, durante su primer Informe de Gobierno

“Hoy ponemos en el debate el análisis de la entrada en vigor del Sistema Acusatorio Adversarial. Debemos analizar donde están las fallas y las deficiencias; no podemos aceptar y permitir que el delincuente que es culpable siga en la calle como culpable. Antes no queríamos inocentes en la cárcel, pero hoy no podemos tener culpables en la calle. Y en esto debemos estar unidos porque la gente no busca culpables y no podemos encontrar señalamientos en la responsabilidad constitucional que tenemos los tres ámbitos de gobierno”.

Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado, durante el primer Informe de Guadalajara

