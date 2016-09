Retomarán iniciativa para reestructurar la Comisión de Tarifas

Los legisladores jaliscienses analizarán la propuesta antes de que concluya el año

GUADALAJARA, JALISCO (27/SEP/2016).- Aunque la mayoría de los diputados pertenecientes a la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado habían rechazado la propuesta de disolver la Comisión de Tarifas, la iniciativa será retomada para votarse antes de que concluya este año.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Omar Hernández Hernández informó que las diferentes fracciones parlamentarias coincidieron en la pertinencia de reestructurar la comisión y en abrir el análisis para determinar los criterios con los cuales se aprobará un eventual alza al costo del transporte público.



El legislador puntualizó en que existen condiciones para que en la siguiente sesión del pleno puedan discutir esta iniciativa.



La propuesta original fue planteada por el diputado emecista, Alejandro Hermosillo, en la que se consideraba disolver el organismo para integrar la participación del Instituto de Movilidad y de universidades.



Asimismo, se proponía incluir en el análisis la "tarifa técnica", que incluye los incrementos en los insumos del servicio de transporte y la "tarifa social", que contempla los gastos de los ciudadanos.



En este sentido, Omar Hernández puntualizó en que apostarán por reestructurar la integración del organismo en vez de desaparecerlo.



"No tenemos una postura tan radical para que desaparezca o no desaparezca. Estamos en pláticas y tratando de que sea lo mejor para los usuarios del transporte público".



Por su parte, Alejandro Hermosillo indicó que han socializado la propuesta entre las diferentes fracciones parlamentarias para lograr consensos.



Indicó que el debate se centrará en determinar si el Instituto de Movilidad, el gobernador del Estado o el secretario de Movilidad son los encargados en definir cuál será el costo de la tarifa.



"Lo único que estaríamos modificando es que ese estudio está evaluado con criterios técnicos y no políticos".



El mes pasado, la diputada priista Claudia Delgadillo rechazó la propuesta de disolver la Comisión Tarifaria debido a que consideró que actualmente la ciudadanía se encuentra suficientemente representada.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ