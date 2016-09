Celebran el Día Mundial del Turismo en Cuastecomates

Ángel es uno de los que aprovecha la infraestructura y mobiliario de la playa incluyente para darse un 'chapuzón'

CUASTECOMATES, JALISCO (27/SEP/2016).- Ángel Martín Nesta Serrano está impaciente, de esa inquietud que uno siente cuando quiere iniciar una actividad que le gusta lo más pronto posible. Con la vista clavada en el Océano Pacífico se quita rápido su camiseta roja y se pone el traje de baño azul que acaba de comprar. Con velocidad se pone el chaleco salvavidas y sube a uno de los vehículos anfibios que hay en la bahía de Cuastecomates, la primera playa incluyente que hay en el país. Con ayuda de un prestador de servicio baja la rampa rumbo al mar, al que entra por primera vez sin preocupaciones . La sonrisa no le cabe en el rostro.



"Es una experiencia buena, no me había ni imaginado. Sí había entrado antes pero no con estas comodidades, se siente el cambio. Venimos experimentando para traer a un grupo de discapacidad, y nos llevamos testimonio, se llama Movimiento incluyente para una persona con discapacidad", dice Ángel al salir del mar.



Su esposa, Susana Campos, considera que hacen falta más lugares como Cuastecomates, adaptados con infraestructura y mobiliario para personas con distintos tipos de discapacidad. "Ellos también tienen la necesidad de salir y conocer, no estar solamente en su casa metidos, a ellos les beneficia no nada más para socializar, sino en cuestión salud".



Lorena Arriaga, presidenta del DIF Jalisco, anunció durante el evento realizado en este espacio para celebrar el Día Mundial del Turismo, que este año tiene como lema "Turismo para todos", además que el gobernador, Aristóteles Sandoval, anunciará un plan maestro de desarrollo de turismo incluyente.



Desde su apertura, en mayo de 2016, Cuastecomates recibe al menos dos personas al día que utilizan los aparatos anfibios, detalló Arriaga.



Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo, agregó que este proyecto que se presentará en próximas semanas contempla también algunos destinos de montaña como San Sebastián del Oeste, Mazamitla y la práctica de deportes. "Para que en el resto de la administración podamos contar con una alternativa de por lo menos cinco o seis destinos más''.



Sobre si habrá recursos federales para el plan, Ramos dijo que esperarían apoyo del secretario Enrique de la Madrid, quien hace poco visitó Cuastecomates conociendo las instalaciones. "Yo estoy convencido de que habrá de sumar esfuerzos y considerar para el próximo año considerar algún presupuesto para apoyar".



Raúl Rodríguez, dueño de restaurante y habitante de Cuastecomates, señaló que el turismo ha incrementado en el lugar un 200 por ciento o más en temporada fuerte. "Muchas personas han venido por el tipo de equipo que tienen aquí, anfibio, en el cual las personas se suben y se meten al mar. Estamos en el cambio, necesitamos acondicionar poco más, algunos ya tenemos menús en braille, hemos tenido cursos por parte de turismo que nos han enseñado a tratar a personas con discapacidad".

También dijo que hace falta un plan para remover las piedras, que muchas veces se juntan en la orilla y molestan a visitantes. "Antes no se concebiría que una persona en silla de ruedas bajara. Aquí las personas con alguna discapacidad se les mira en sus rostros una alegría, tratan de agarrar el agua despacio, ves en su cara que es algo que jamás habían hecho".



El uso de los vehículos anfibios tiene un costo de 25 pesos, que sirve para darles mantenimiento, señaló un prestador de servicio. Los horarios son de 11:00 a 17: 00 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 19:00 horas los sábados. Las vialidades y banquetas del pueblo no tienen cambios en nivel, hay guía podotáctiles, señalética informativa, mobiliario anfibio y andador de madera sobre el litoral, entre otros servicios.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ