La SCT espera resolución judicial para responder a ejidatarios

Están esperando que se aclare cuánto se les ha pagado en total y cuánto es lo que se les debe pagar

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2016).- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que la dependencia esperará la resolución del Poder Judicial en torno al pago de terrenos de ejidatarios de El Zapote, para entonces poder arreglar el conflicto, agudizado desde hace unos días con un plantón en el Aeropuerto de Guadalajara.



"Hemos ya dialogado con ellos en función de atenderlos, lo que no podemos hacer es resolver fuera de la ley, nosotros tenemos que esperar la resolución judicial, a efecto de cumplir con ello; la resolución judicial que se emitió no era clara, no dejaba ver exactamente cómo cumplir y estamos esperando esa aclaración".



En 2009 se les pagó 41 millones de pesos y anteriormente hubo otro pago, así como lo que recibieron desde la expropiación, en la década de los 70. No obstante, dijo que en este momento no se tienen las condiciones presupuestarias para poder responder.



Lo que se espera de la resolución judicial es que se aclare cuánto se les ha pagado en total y cuánto es lo que se les debe pagar, comentó en entrevista luego de la inauguración del Congreso Internacional de Astronáutica, en Guadalajara.



Aseveró que los bloqueos no son la solución de conflictos, pues si el gobierno se adelanta a tratar de resolver sin tener la resolución final, puede ser sancionado.



"No se va a resolver por bloqueos, se va resolver porque queremos resolverlo y se va resolver conforme a derecho, entonces, esa presión afecta a la ciudadanía, molesta a la ciudadanía, es un aeropuerto concesionario y el concesionario GAP está también dispuesto a resolver conforme a la ley, entonces no va a ser producto de presión".



Mientras el secretario se encontraba inaugurando el Congreso Internacional de Astronáutica, una comitiva de ejidatarios de El Zapote acudió a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Ciudad de México, mientras que otro grupo se quedó en el Aeropuerto de Guadalajara.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR