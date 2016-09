Promoverán accesibilidad universal en sitios turísticos

Se reunirán autoridades para crear conciencia sobre las necesidades de los viajeros con discapacidad

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2016).- Ir de vacaciones es un acto normal para la mayoría de las personas. Tomar un avión o autobús, viajar en carro, llegar a la ciudad o destino playero, caminar, conocer nuevos lugares, disfrutar y divertirse.

Pero, ¿cómo vacaciona una persona con discapacidad? Para las personas con discapacidad visual no será tan fácil caminar en una ciudad desconocida. Una persona con discapacidad auditiva quizá no pueda saber a qué hora cruzar una avenida. Alguien con discapacidad motora no podrá meterse a la playa por sí sola, subir las escaleras de un hotel o meterse a bañar en la tina de su cuarto.

El tema de la discapacidad y el turismo incluyente será el eje central de este Día Mundial del Turismo, que se celebra mañana 27 de septiembre.

Jalisco es ejemplo en el tema de turismo incluyente, al haber creado el primer pueblo y playa incluyente en Cuastecomates, ubicada a unos minutos de Melaque y Barra de Navidad.

El sitio turístico cuenta con las facilidades para el tránsito libre y seguro de personas con discapacidad, además de ofrecer equipo anfibio especial para que puedan acceder a la arena y al mar.

Es ahí donde se celebrará este año el Día Mundial del Turismo, con presencia de autoridades nacionales, estatales y municipales, con el objetivo de crear conciencia de la necesidad de crear accesibilidad para los viajeros con discapacidad, indicó el secretario de Turismo en Jalisco, Enrique Ramos Flores.

“En el caso de Jalisco, entre un 4% y 5% de la población total, que es bastante importante, tienen alguna discapacidad”.

El secretario hizo un llamado a los empresarios y dueños de lugares turísticos, tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como de los pueblos mágicos para que incorporen facilidades en sus establecimientos y tengan espacios incluyentes.

En Jalisco, una playa para todos

Desde mayo, Jalisco cuenta con el primer pueblo y playa incluyentes, para la comodidad, libre acceso y disfrute de personas con discapacidad.

Los prestadores de servicios del lugar han tenido diversas capacitaciones sobre el tema de la inclusión, además de que han hecho algunas adecuaciones a restaurantes y hoteles, para mejorar la estancia de las personas.

El hotel del lugar cuenta con más de 20 habitaciones adecuadas para personas con discapacidad, los restaurantes tienen rampas para sillas de ruedas, de la misma forma en los baños y regaderas que se ofrecen como servicio a los vacacionistas.

En Rivera Maya existe una playa incluyente desde el 2013, sin embargo, el único pueblo con playa en México que tiene características es Cuastecomates, en el municipio de Cihuatlán.

Incluso la iglesia, que actualmente se encuentra en en construcción en el poblado, tiene las características que se requieren para las personas con discapacidad.

“Con todas las adecuaciones que se han hecho, el pueblo está en proceso para ser 100% accesible”.

La inversión para hacer de Cuastecomates un pueblo y playa incluyentes fue de 47 millones de pesos, vía estatal y federal.

Según los últimos reportes de la zona costera, la asistencia de personas ha ido creciendo, pero no sólo de las que tienen alguna discapacidad permanente, sino de adultos mayores o visitantes que en ese momento tenían algún problema para desplazarse por haber sufrido algún accidente y tener un problema temporal.

De mayo a la fecha, cerca de 350 personas con discapacidad han utilizado el equipo anfibio que se encuentra en la playa de Cuastecomates, consistente en sillas de rueda especiales para la arena y agua, así como camastros adecuados.

BUSCAN QUE HOTELES Y RESTAURANTES ADAPTEN SUS INSTALACIONES

Crear las condiciones es posible

A pesar de los esfuerzos para poner sobre la mesa el tema de la discapacidad en el ámbito turístico, todavía falta mucho por hacer en todos los niveles.

Contar con lugares accesibles para las personas debe estar en todos los proyectos nuevos de infraestructura, así como crear estas condiciones en los inmuebles ya construidos, como hoteles y restaurantes, advierte la jefa de las Unidades de Rehabilitación del DIF Jalisco, Verónica del Rocío Díaz Escobar.

“Como locatarios, podrían generar espacios accesibles, que las mesas tengan una libre circulación de las sillas de ruedas, generar la menor cantidad de obstáculos para personas ciegas, tener sus menús en braille; nosotros como DIF estatal contamos con la impresión de menús en braille, o de cualquier documento informativo que requieran tener y también impartimos el curso de lengua de señas mexicana”.

Sin embargo, también es importante que las personas en general hagan lo propio en este tema, como cuidar que las rampas para sillas de ruedas no sean obstruidas.