Aubry presentará iniciativa contra corridas de toros

El diputado del PVEM busca que la practica sea prohibida en el estado

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2016).- Enrique Aubry, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó que presentará una iniciativa de ley para prohibir las corridas de toros en el estado, luego de que convocara a una protesta contra la actividad este domingo en el estacionamiento de la Plaza de Toros.



"Van a haber manifestaciones civilizadas donde nosotros prohibimos que se lastimen a los animales, que no se les haga daño, el que el toro no es un animal para matarlo, vamos a levantar la voz para que pueda ser el toro un animal doméstico, que se pueda cuidar, defender y no maltratar", dijo ante decenas de miembros de su partido que lo acompañaron con pancartas y cartulinas después de las 16:30 horas.



Acerca de si existe respaldo por parte de otros partidos para la iniciativa que será presentada en la próxima sesión de pleno del Congreso de Jalisco, Aubry comentó que al él lo apoya la sociedad. "Es sorprendente como uno se va con la finta de la clase política, los dueños de los medios de comunicación , artistas, empresarios, pero tú le preguntas a casi 80 por ciento de la ciudadanía y está en contra del maltrato y de la fiesta taurina. Eso nos hace que tenemos que trabajar y enfrentarnos a lo que nos tengamos que enfrentar que en lugar de ser una fiesta es un velorio".



El diputado agregó que más adelante también hará una propuesta para que los zoológicos sean abiertos. "No sé si han escuchado de Africam Safari, donde los animales son libres y pueden estar sueltos, y no tienen que estar siempre en una jaula, no son presos de la vida, son animales que los puedes llegar a ver pero no tienen que estar enjaulados toda su vida para que los veas".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ