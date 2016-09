Sale del analfabetismo digital… ¡a sus 60 años!

Una de cada cuatro personas que ingresa a internet no sabe cómo utilizarlo

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2016).- Por la pura satisfacción de aprender algo nuevo, a sus 60 años, José Ramiro Hernández comenzó un curso de computación en el Centro de Capacitación para el Trabajo Número 4 del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). “Fue un orgullo haber aprendido y reafirmar cosas que ya sabía, pero que hacía inconscientemente”.

José ya tenía acercamientos con las computadoras, gracias a negocios previos, de hecho fue su hija la que lo enseñó a encender una y a manejar lo básico; sin embargo, él quería saber más. “Yo sabía usar internet, pero hasta que llegué aquí aprendí lo que es Excel, Word, todos los programas…”.

Él es una de las dos millones 800 mil personas mayores de 55 años en el país, que utilizan una computadora.

En los últimos años se ha comenzado a hablar de los analfabetas digitales, “que son personas que no pueden, por decirlo de alguna manera, aprovechar las facilidades del acceso a una computadora, sobre todo del acceso a internet y solucionar los requerimientos que se necesitan para usar una computadora, que a lo mejor no sabe cómo utilizar los programas básicos: la creación de documentos, que no saben enviar un correo electrónico”, explica Ligia García Béjar, investigadora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana.

A pesar de que no existen datos concretos de este sector de la población, “nos podemos dar una idea con el hecho de saber quién utiliza y quién tiene o no una computadora”. Según la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en Jalisco, 58.7% es usuario de una computadora y, 66.5% de internet, ya que la mayoría utiliza teléfonos inteligentes para navegar.

Además, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016, 26% de las personas dijeron que su principal reto para acceder a internet es que no sabe cómo hacerlo.

La edad es uno de los factores que influyen en este tema: quienes más utilizan estos recursos son los jóvenes de entre 12 y 17 años (11 millones 600 mil usan una computadora), seguidos por los que tienen entre 18 y 24 años (10 millones 500 mil).

Sin embargo, sólo cuatro millones 700 mil personas de entre 45 y 54 años utilizan una computadora, seguidos por dos millones 800 mil con más de 55 años.

“Hay más limitación en términos de los llamados ‘migrantes digitales’, es decir, personas que no crecieron con el uso de estas tecnologías y que se sienten, de alguna manera, como incompetentes”, dice García Béjar.

Además, por desconocer su uso, porque creen no necesitarla o porque su economía no se los ha permitido, 43.9% de los hogares jaliscienses, consultados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, no cuentan con una computadora, lo cual ubica a Jalisco por debajo de la media nacional, ya que en el país el 55.1% no tiene esta herramienta.

Para combatir este tipo de atrasos, el IJAS imparte un curso de Computación Administrativa, para que las personas de bajos recursos puedan aprender estas habilidades. Se aprende desde lo más básico, como prender una computadora, pasando por los programas de Office, un paquete de software contable y, para finalizar, diseño de páginas web.

“El chiste es animarse”

A sus 60 años, José Ramiro Hernández comenzó a tomar el curso de Computación Administrativa, que ofrece el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), por el puro placer de aprender algo nuevo.

Ya había tenido acercamientos a una computadora, gracias a sus negocios, y fue su hija la que se encargó de explicarle y enseñarle. Para José, “el chiste está en animarse, teniendo una computadora le busca uno y va aprendiendo poco a poco… y si hay una persona que lo oriente, es mucho más fácil”.

Detalla que su interés por estudiar computación es sólo por aprender algo nuevo y, tal vez, ayudar a otros. “Muchos dirían: ‘¿Para qué estudias? Ya estás viejo’. Pero el saber a nadie nos perjudica, entre más sepamos podemos ayudar a más gente en algo en lo que usted ya sabe y ellos no”.

Ahora José estudia inglés en el Centro de Capacitación para el Trabajo Número 4 del IJAS y planea seguir estudiando hasta donde pueda. “Me han felicitado y eso es un orgullo para mí”.

Aprende para ayudar a sus hijos

Aracely Soto tiene 35 años y está estudiando el curso de Computación Administrativa, que ofrece el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), con el fin de seguir preparándose y ayudar a sus hijos para cuando ellos lo necesiten.

“Cuando yo llegué aquí, la verdad es que no sabía casi nada sobre una computadora. Pero se me hizo muy interesante y más porque tengo hijos y yo siento que me va a ayudar para ayudarlos a ellos”.

Comenta que le costó la transición del mundo análogo al digital, pero sabe lo importante que es ahora esta herramienta en el día a día, “todo es a base de computadora: pagos, cualquier cosa. Hace falta más difundir estos centros de capacitación, porque en realidad yo no sabía de este centro, si no es por medio de una amiga”.

Aracely invita a las personas, sobre todo a las mujeres, a informarse y asistir a estos cursos, ya que “siempre debemos estar preparándonos, cada día más para mejorar”.

Cursos de Computación Administrativa

¿A dónde acudir?

• Calle Juan de Dios Robledo 200, Colonia La Penal.

Teléfono: 3643-0617.

• Calzada del Federalismo Norte 2268, en la Colonia La Guadalupana.

Teléfono: 3824-7144.

• Hacienda del Cortijo 1531, Colonia Oblatos.

Teléfono: 3637-5328.

¿Cuáles son los horarios?

• De lunes a viernes: 8:15-10:30, 10:30-12:45, 14:45-17:00 y de 17:00-19:15

• Sábados: 9:00-12:45

AFECTAN LA FALTA DE EDUCACION Y POBREZA

A pesar de que año con año se incrementa el uso de las computadoras, tan sólo de 2014 a 2015 aumentaron de 38.3% a 44% el número de hogares mexicanos que cuentan con esta herramienta, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016. Aún hay mucho qué hacer para combatir el llamado analfabetismo digital.

“Es un tema de recursos y de pobreza, una persona con menos recursos económicos tendrá menos posibilidad de acceso a una computadora, que otra que sí la tiene. Pero además tiene qué ver con una cuestión de acceso educativo, personas que no tienen acceso a una escuela, pues van a tener menos posibilidades de tener acceso a una computadora e internet”, asegura Ligia García Béjar, profesora investigadora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana.

La académica detalla que el no tener acceso a estas herramientas limita a las personas, ya que vivimos en plena sociedad del conocimiento y el uso de una computadora e internet es cada vez más necesario.

“La computadora es una parte esencial en la vida humana para cualquier propósito, ya sea personal, comercial, de comunicación. Entonces, el hecho de tener acceso a la información te abre mundos, te abre posibilidades. En una computadora una persona puede tener acceso a educación, a información, le puede ser útil para su vida y para resolver problemas, por eso el no tener acceso a una computadora es como no tener acceso a satisfacer una necesidad básica”.

García Béjar aplaude el programa México Conectado, que planea proveer de conectividad a internet en sitios públicos, además de proveer a las escuelas con computadoras. Sin embargo, indica, aún falta mucho por hacer.

“Hasta que no se facilite el acceso a la educación, tampoco se va a facilitar el acceso a las computadoras y, por lo tanto, a enseñar competencias digitales, porque no sólo es suficiente con que haya computadoras, es necesario que los maestros sepan usarlas y que los maestros enseñen a los alumnos a usarlas… y enseñarlos a usar la información y a usar las redes sociales, mediante un sentido crítico y un sentido común”.

Conectividad e infraestructura, claves para reducir brecha digital

Con programas como México Conectado y Punto Jalisco Abierto, así como apoyos en Secretaría de Educación para dotar a las escuelas de conexión a internet y computadoras, es así como el Estado planea reducir la brecha digital, asegura José Antonio Aviña Méndez, coordinador de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (Sicyt).

“La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y la de Administración, estamos trabajando para proporcionar conectividad, en donde se disminuya la brecha digital, esto con estrategias como México Conectado, iJalisco y Punto Jalisco Abierto. Además de la estrategia nacional digital, en lo que, por un lado, tenemos como objetivo generar estos espacios de conectividad y acceso a la información, y por otro proveer, en el sector educativo y social, de la infraestructura para tener un valor agregado en el estudio”.

El funcionario comenta que un punto a favor de las nuevas tecnologías es que los software son cada vez más amigables, lo que hace cada vez más sencillo que las personas aprendan a usarlos.

“Tenemos nuevos los dispositivos y las tecnologías con un uso más amigable, que exime a las personas de hacer ciertas tareas que anteriormente requerían de cierta destreza y que, ahora, con esta interacción natural con las máquinas inteligentes, no se requiere de esta manipulación arcaica”.

Aviña Méndez adelanta que con el programa México Conectado, se planea instalar dos mil 714 nuevos puntos de conexión en Jalisco, lo que daría un total de ocho mil. Además, destacó su apoyo a Campus Party, con el cual asegura que “personas de distintas edades se interesan por temas tecnológicos”.

Tienen miedo a aprender

Los adultos mayores son los más afectados por el fenómeno del analfabetismo digital, ya que nacieron en un tiempo en donde los libros, las cartas, las máquinas de escribir y las cámaras fotográficas análogas eran indispensables en un hogar.

Sin embargo, la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información los rebasaron.

“Los niños nacieron ya con el celular y con el videojuego… y los adultos mayores no, crecieron jugando en la calle. Entonces es normal, desconocen el manejo, nunca hubo alguien que les tenga la paciencia para explicarles y enseñarles, eso, obviamente, ocasiona que tengan miedo de aprender”, comenta Gregorio Padilla de Alba, coordinador de los Centros de Capacitación para el Trabajo del IJAS.

Incluso, en los cursos, la directora del Centro de Capacitación para el Trabajo Número 4, Miriam Patricia Americano Téllez, se ha dado cuenta que las personas de 30 años presentan ese miedo. “Le tienen un temor a prender, a mover, a hacer, nos ha tocado verlo, sí tengo alumnos ya grandes que vienen y me dicen: ‘Es que no le sé mover’ o ‘es que tengo miedo a que se vaya a descomponer o algo’. Y los jovencitos no, al contrario, le mueven. Sí se distingue quiénes sí saben y quiénes definitivamente le tienen miedo”.

En ese sentido, Padilla de Alba asegura que, cuando se lo proponen “ha sido muy interesante ver cómo la perspectiva de las personas mayores de edad, cuando estudian computación, cambia, sienten que entran a otro mundo, se sienten más útiles, más integrados en la sociedad, es muy interesante. La gente, a través del conocimiento de este tipo de herramientas tecnológicas, pues adquiere más seguridad, se siente más incluida”.

Por eso, subraya, es tan importante que se enteren de estos cursos y que se animen a aprender.

ENCUESTA EN LOS HOGARES

• Uso de Tecnologías de la Información

Estados en donde más hogares cuentan con una computadora

Entidad Porcentaje Ciudad de México 64.50% Nuevo León 58.90% Sonora 58.90% Baja California 58.10% Baja California Sur 57% Jalisco 56.10% Colima 54.90% Aguascalientes 54.20% Querétaro 51% Estado de México 49.20%

Usos de la computadora

Uso Porcentaje Entretenimiento 72.20% Apoyo escolar 51.30% Realizar trabajo 37.20% Otro uso 0.90%

Usuarios de computadora, por edad (millones de personas)

12 a 17 años 11.6 18 a 24 años 10.5 25 a 34 años 10.3 35 a 44 años 8 6 a 11 años 8 45 a 54 años 4.7 55 años y más 2.8

Usuarios de internet, por edad (millones de personas)

25 a 34 años 12.4 18 a 24 años 12.3 12 a 17 años 12.1 35 a 44 años 9.7 6 a 11 años 7.3 45 a 54 años 5.5 55 años y más 2.2

Dispositivos usados para acceder a internet

Smartphones 77% Laptop 69% Computadora de mesa 50% Tabletas electrónicas 45% Aparatos electrónicos 23% Consolas de videojuegos 19% Otros 13%

Principales obstáculos para acceder a internet

Conexión lenta o poca oferta 47% Costos elevados 31% No sabe cómo utilizarlo 26% Problemas técnicos de la compañía 24% Incompatibilidad con dispositivos 7%

Sigue: #DebateInformador

¿A qué edad aprendió a utilizar la computadora o avergar en internet?

Participa en Twitter en el debate del día @informador