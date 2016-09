'Pierden' millones en construcción del Mercado Corona

Revelaciones de la auditoría hecha por Consejo Municipal de Participación Ciudadana

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2016).- El Ayuntamiento tapatío carece de documentos que comprueben el destino de alrededor de cuatro millones 794 mil pesos empleados en la construcción del Mercado Corona.

La auditoría realizada por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara en conjunto con expertos, señaló la falta de comprobantes de pago a empresas y personas físicas que se encargaron de diversas etapas de demolición y construcción del edificio.

En al menos ocho casos no hay documentos que aclaren el destino de montos que oscilan entre 35 mil y un millón de pesos. En los pagos a Flota Constructora por la demolición del edificio, no hay comprobantes de pago por un millón 468 mil pesos. “Sí hubo un gasto, pero en la auditoría no encontramos esos comprobantes”, señaló Margarita Sierra, presidenta del Consejo.

Resaltó que es la primera vez que se realiza una auditoría ciudadana e indicó que este ejercicio se puede replicar a cualquier otra obra o procedimiento que realice el municipio.