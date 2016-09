Diputados prevén aprobar este jueves la 'Bici Ley'

Los legisladores destraban la iniciativa en el marco del Día Mundial Sin Auto

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Después de dos años de permanecer en la congeladora del Congreso del Estado, los diputados prevén que mañana se apruebe el dictamen de decreto de la denominada "Bici Ley", lo que le brinda certeza jurídica a quien se traslada mediante la movilidad no motorizada.



De acuerdo con Alejandro Hermosillo González, legislador del partido Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen se destrabó con el fin de celebrar el Día Mundial Sin Auto este mismo jueves.



"Queremos dar un mensaje de que este Congreso tiene el interés de que la agenda de la movilidad sustentable camine. Me da gusto de que las distintas fuerzas políticas manifiesten que esto suceda, es un paso importante".



Aunque aún no se conoce cuáles serán las modificaciones finales a las reformas en materia de Movilidad, Hermosillo González adelantó que la propuesta de emplacar a los ciclistas fue retirada, así como la obligatoriedad de que los edificios públicos incluyan infraestructura ciclista, ya que no existe garantía presupuestal.



No obstante, se sabe que se endurecerán las sanciones a los automovilistas que no respeten una distancia de 1.5 metros entre el ciclista y el vehículo.



Asimismo, las bicicletas podrán circular por la parte central del carril de la extrema derecha.



El diputado emecista indicó que, aunque las sanciones a automovilistas aún están por definirse previo a dictaminarse en comisiones, no tendrán un monto alto.



"Vamos a ser realistas y no vamos a poner sanciones altísimas. Pondremos los cursos como materia canjeable por las sanciones, aunque no se quiere generar un fin recaudatorio, sino de respeto".



Se sabe que el dictamen incluirá un apartado de derechos y obligaciones que los usuarios de la movilidad no motorizada deberán de respetar, sin embargo, no se aplicarán sanciones a ciclistas.



Mañana los diputados acelerarán los procesos legislativos en el Congreso. Se estima que antes del mediodía sesione de manera extraordinaria la Comisión de Movilidad para posteriormente incluir el dictamen en la sesión plenaria.



La iniciativa se conformó con una fusión de propuestas que quedaron desde la Legislatura pasada, por el ex diputado Miguel Castro Reynoso y por integrantes de por lo menos una decena de colectivos ciclistas.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ