Piden garantizar instalación de vendedores en la Romería

Presentarán una iniciativa al Ayuntamiento tapatío para que haya vendedores durante la celebración

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- La regidora del PRI Ángeles Arredondo presentará una iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para garantizar la instalación de vendedores ambulantes durante la celebración de la Romería de la Virgen de Zapopan.



Se trata de una propuesta con carácter de decreto para que sesione la Comisión Dictaminadora, instancia encargada de autorizar los permisos temporales para los vendedores en el Centro Histórico, y revise todas las solicitudes para trabajar el 11 y 12 de octubre.



"La Comisión tiene que revisar todas las solicitudes para que no haya prohibiciones y no se persiga como a los comerciantes como si fueran delincuentes", dijo Arredondo al recordar el incidente entre el Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro el 15 de septiembre



El Artículo 94 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales y Prestación de Servicios del Municipio de Guadalajara establece que se podrán otorgar permisos por evento a puestos ambulantes y semifijos en las zonas donde se permita esta actividad comercial.



El alcalde Enrique Alfaro señaló el lunes que el municipio la Comisión Dictaminadora analizará las solicitudes de los comerciantes ambulantes interesados en vender durante el evento religioso.



La edil acusa que desde hace seis meses que no sesiona la Comisión, cuando el reglamento en su Artículo 110 duodecis la obliga a sesionar al menos una vez al mes. Señala que esto es en perjuicio de las personas que solicitan permisos para trabajar en el Centro Histórico.



"Hay que recordarle al presidente municipal Enrique Alfaro que él no tiene la facultad para decir sí van a vender en la Romería y hoy no van a vender el 15 de septiembre. Le invito a cumplir la ley, primero que sesione la Comisión Dictaminadora", indicó.



Arredondo señaló que también prepara una iniciativa para reformar el Reglamento de Giros y se establezcan las festividades en las que se permitirá la instalación de comerciantes ambulantes con permiso eventual.



"Esto es para garantizar que, en caso de que la Comisión Dictaminadora no sesione, los vendedores puedan trabajar".



EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS