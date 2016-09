'Guardarán' mil 300 autos de gobierno del Estado por Día Mundial sin Auto

Las dependencias de primer nivel se unen para incentivar otros medios de transporte

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- De los alrededor de cuatro mil 300 coches de oficinas del gobierno del Estado, mil 300 no circularán mañana con motivo del Día Mundial sin Auto, anunciaron hoy representantes de diversas secretarías.



Dentro de estos mil 300 no están los vehículos de emergencia y servicios, como de Protección Civil, servicios de salud y seguridad, informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Magdalena Ruiz.



Tan solo el 22 de septiembre del año pasado, con la implementación de esta medida, la cual es tomada también por una parte de los ciudadanos, se dejaron de emitir mil 320 toneladas de dióxido de carbono y casi tres toneladas de óxido de nitrógeno.



A la medida de cambiar el auto por transporte público, bicicleta o caminata se han unido más de 85 empresas privadas, así como algunas universidades.



Las dependencias de primer nivel se unirán con algunas acciones de manera particular, para incentivar otros medios de transporte, al menos por un día.



Por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), se dejarán de usar 100 vehículos oficiales y se cancelará el uso de estacionamiento durante todo el jueves.



Además, se comenzará a impulsar el auto compartido entre trabajadores y se hará un calendario para no utilizar vehículos oficiales los últimos viernes de cada mes, anunció su titular, Miguel Castro Reynoso.



"Que nos permita encontrar una forma positiva de contribuir con ello y que nos permita que sea una ejercicio que se repita y que no se lleve a cabo sólo mañana".



Crean ruta



La Secretaría de Movilidad generará una ruta ciclista que une los Hospitales Civiles, al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, para que los estudiantes y médicos se puedan trasladar en bicicleta.



Esta ruta quedará de manera permanente, y es a raíz de una petición formal de la casa de estudios, para un traslado con el sistema MiBici.

Además, se realizará un balizamiento específico en un polígono dentro de la Ciudad, para crear rutas estratégicas que generen conexión entre el Macrobús, el Tren Ligero y MiBici.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR