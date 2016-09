Zapopan invita a no usar auto este 22 de septiembre

Piden a los servidores acudir a laborar en otros medios de transporte

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- El Ayuntamiento de Zapopan invitó mañana a sus trabajadores, además de empresas, universidades y ciudadanía en general, a no usar su vehículo particular, o si lo utilizna compartirlo con más personas, como parte del "Día Estatal Sin Autos" que se celebra este 22 de septiembre.



Jesús Carlos Soto, director de Movilidad y Transporte del municipio, explicó que además del exhorto que hizo el alcalde Pablo Lemus para que los servidores públicos acudan en otros medios de transporte, el Ayuntamiento participará en el programa "Bicifuncionarios" con Guadalajara, el cual está enfocado a instruir a funcionarios que ya usan la bicicleta para llegar a sus trabajos y convocar a nuevos adeptos a la actividad.



Soto informó que en Zapopan hay 272 empleados que se trasladan en el vehículo no motorizado, lo que corresponde al 3.5 por ciento del total de la plantilla. "Además estamos aplicando encuestas en ambos municipios para definir orígenes y destinos de los funcionarios para rutas conjuntas y que funcionarios puedan establecer rutas de ciclismo. Y estamos haciendo un diagnóstico de los kilómetros que se recorren de diferentes maneras para repartir la mensajería entre dependencias y estamos buscando que a través de este diagnóstico vayamos sumando dependencias para que sustituyan sus viajes en automóvil para repartir mensajería y lo hagan en bicicleta".



Jesús Carlos recordó que entre las acciones que se han hecho este año en movilidad destacan "Banquetas Libres", que de enero a la fecha ha aplicado multas a seis mil 225 ciudadanos por estacionarse en banquetas, siete mil 498 por hacerlo en lugares prohibidos por la autoridad como los cruceros peatonales o programas de acceso a las banquetas y han retirado a siete mil 610 autos a través del diálogo sin imposición de multa. Esto para hacer hincapié que el programa busca educar a la ciudadanía para que adopte las correctas prácticas en materia de movilidad".



Además adelantó que mañana anunciarán los proyectos ejecutivos para la intervención de 10 cruceros peligrosos en el municipio, para lo que destinaron un presupuesto de 11.08 millones de pesos.



Numeralia



Un automóvil emite cinco toneladas anuales de CO2

Seis mil225 multas por estacionarse sobre banqueta

Siete mil 498 por estacionarse en lugares prohibidos por la autoridad

Siete mil 610 vehículos retirados a través del diálogo

203 reportes atendidos en redes sociales

225 reportes atendidos a través del sistema de atención propio del municipio de Zapopan.



Cruceros a intervenir en Zapopan

1. Patria y Alberta

2. Patria y Pablo Neruda

3. Patria y Moctezuma

4. Patria y Federalismo

5. Patria y Vallarta

6. López Mateos y Chimalhuacan

7. López Mateos y Moctezuma

8. Santa Lucía y Juan Manuel Ruvalcaba

9. Juan Gil Preciado y Valle de Tesistán

10. Mariano Otero y Pegaso

