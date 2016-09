Traslado en bicicleta, el más eficiente para la ZMG

La BICIRED pone en marcha el Desafío Modal que prueba la eficiencia de los diversos modos de transporte para evaluar tiempos y costos

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Como cada año, la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIRED), puso en marcha el Desafío Modal, que puso a prueba la eficiencia de los diversos modos de transporte para evaluar tiempos y costos en un traslado para mejorar la infraestructura peatonal y ciclista, así como el sistema de transporte público.



Yeriel Salcedo, integrante del colectivo Guadalajara en Bici, mencionó que se realizó esta prueba durante horarios conflictivos como lo son la entrada y salida de los centros laborales y educativos donde el modo de transporte con mayor eficiencia es el uso de bicicleta particular que acorta tiempos y costos de traslado. Las rutas de transporte público más eficientes y con menos tiempo de traslado son MiBici y el tren ligero. Le sigue el automóvil y al final las rutas de camiones urbanos.



El Desafío Modal, inició en punto de las 8:00 horas en plaza Mexicaltzingo (en la esquina de la calle Colón y Mexicaltzingo) y finalizó a las 9:40 en el ITESO (Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, San Pedro Tlaquepaque) donde diez personas utilizaron bici plegable y tren ligero, MiBici y tren ligero, automóvil, camiones urbanos y ayuda del trasporte del ITESO.



Jessica Coyotecatl, integrante del colectivo Mi Bici, aseguró que la intención es realizar un análisis de eficiencia de traslados y transporte, en este caso desde el centro de la ciudad hacia la periferia en horas pico.



Se realizó una prueba de trayecto, donde se simuló ser una persona con discapacidad para ver qué tan factible era el traslado.



Florencia González, integrante del colectivo de movilidad ITESO, realizó la prueba y detectó que el primer problema para las personas con discapacidad es la condición de las banquetas que no tienen el ancho necesario para una silla de ruedas y existen piedras que no permiten el paso.



Añadió que el personal de tren ligero está capacitado y las instalaciones son adecuadas para una persona con silla de ruedas pero los usuarios de este transporte no tienen una conciencia ya que no ayudan a una persona a permitir el paso al tren.



"Tuvimos que dejar pasar dos trenes porque como era hora pico el tren iba muy lleno, la gente no permitió el ingreso hasta que pedimos permiso o las empujamos, para una persona con capacidades limitadas todavía es difícil el traslado en trasporte público y los tiempos se alargan por falta de conciencia ciudadana".



Los integrantes de los diversos colectivos determinaron que el traslado no es viable en camión por el hecho de tomar hasta tres camiones, no hay una adecuada factibilidad para una persona con discapacidad y las rutas no están bien planeadas.



El tiempo de traslado fue desde una hora hasta hora y media, los participantes consideraron que la unión con tren ligero y bici pública ayuda a disminuir tiempos en trayecto, el tren ligero es el transporte con mayor velocidad en tiempo de desplazamiento, camiones urbanos tienen que lidiar con congestionamientos viales y accidentes vehiculares que alargan el tiempo de traslado hasta tres veces más.



Las rutas están mal planeadas porque hay personas que toman hasta tres camiones para trasladarse a un solo lugar y solo de ida, el costo de traslado es muy caro. MiBici pública y River ayudan a usuarios a aminorar tiempos de traslado y evitan caminar de más.



Las conclusiones serán presentadas a Gobierno del Estado. Con esta actividad BICIRED busca ayudar a buscar una solución para los problemas de calentamiento global y contaminación por uso de automóvil y transporte público donde el uso de bicicleta resultó el modo de traslado más eficiente en costo y tiempo.



Este ejercicio se enmarca en la conmemoración del al Día Mundial Sin Autos que se celebra a escala global durante la semana del 22 de septiembre buscando generar una reflexión acerca de los daños del uso irracional del automóvil privado e invita a personas y gobiernos a generar estrategias para la reducción de uso.



Esta prueba se realizó en 32 ciudades del país incluyendo Oaxaca, Matamoros, Metepec, La Paz, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí, Culiacán, Los Mochis, Acapulco, Mexicali, Monterrey, Veracruz, Irapuato, Tabasco, Comarca Lagunera, Tabasco, Ciudad de México, entre otras.



Los resultados para el Área Metropolitana de Guadalajara son los siguientes: