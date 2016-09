Bici plegable y Tren ligero, mejor combinación para traslados en la ZMG

La BICIRED pone en marcha el Desafío Modal que prueba la eficiencia de los diversos modos de transporte para evaluar tiempos y costos

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Como cada año, la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BiciRED) implementó el Desafío Modal, una iniciativa que evalúa los tiempos y costos de traslado para mejorar la infraestructura de movilidad en ciudades; esta vez, la opción de bici plegable en combinación con el Tren Ligero logró obtener el menor tiempo de traslado, por lo que se le consideró el medio más eficiente de traslado en la metrópoli.



El Desafío Modal consistió en un trayecto de traslado entre Plaza Mexicaltzingo (Colón y Mexicaltzingo, Guadalajara) y el ITESO (Periférico Sur, Tlaquepaque). En la iniciativa participaron 10 opciones de transporte, siendo la movilidad de bicicleta plegable y Tren Ligero la más óptima, con un tiempo de traslado de 31 minutos.



En contraste, el participante que se desplazó en silla de ruedas, que debía trasladarse por banquetas, Tren Ligero y Transporte ITESO, fue el menos óptimo, con una demora de 100 minutos. Otras opciones consideraron combinación de viajes en vehículos como camión, bicicleta, automóvil particular, sistema de bicicleta pública e incluso caminata.



Florencia González, del colectivo de Movilidad ITESO, fue la voluntaria que realizó el traslado en silla de ruedas y aseguró que uno de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad es lidiar con las condiciones de las banquetas, que no cuentan con el ancho necesario para el desplazamiento de las ruedas.



Añadió que el personal del Tren Ligero está capacitado para atender a este sector poblacional y las instalaciones son adecuadas para las sillas de ruedas, no obstante, señaló que los usuarios de este medio no tiene una cultura de apoyo para permitir el libre desplazamiento de personas con discapacidad.



"Tuvimos que dejar pasar dos trenes porque como era hora pico el tren iba muy lleno; la gente no permitió el ingreso hasta que pedimos permiso o las empujamos. Para una persona con discapacidad todavía es difícil el traslado en transporte público y los tiempos se alargan por falta de conciencia ciudadana".



Los participantes de este ejercicio determinaron que el traslado en camión no es viable debido a que hay casos donde es necesario tomar hasta tres rutas, no existe una accesibilidad para personas con discapacidad y los derroteros no están bien planeadas.



Las conclusiones del ejercicio serán presentadas ante el Gobierno del Estado. Con estas actividades, BiciRED busca contribuir a buscar una solución para los problemas del calentamiento global, contaminación y optimización del transporte público.

Experimentos en traslados

Este ejercicio se enmarca en la conmemoración del Día Mundial sin Autos, que se celebra este 22 de septiembre.

Uno de los objetivos es generar una reflexión acerca de los daños del uso irracional del automóvil particular e invitar a la ciudadanía a generar estrategias para limitar su uso.

La prueba se realizó de manera simultánea en 32 ciudades del país, como Acapulco, La Paz, Mérida, San Luis Potosí, Culiacán, Mexicali, Monterrey, Ciudad de México, entre otras.

Medio de transporte Tiempo (minutos) 1.- Bici plegable/Tren Ligero 31:00 2.- MiBici/Tren Ligero/ Transporte ITESO 40:00 3.- Auto (Ruta: Niños Héroes, Mariano Otero, López Mateos, Periférico) 42:00 4.- Bicicleta (Ruta: Federalismo/Colón, Periférico) 48:00 5.- Auto (Ruta: Federalismo/Colón, Periférico) 49:00 6.- Bicicleta (Ruta: Avenida Cruz del Sur) 52:00 7.- MiBici/Camión River/Transporte ITESO 63:00 8.- MiBici/Camión ruta 24/Transporte ITESO 75:00 9.- Caminata/Camión rutas 604, 625, 1/Transporte ITESO 77:00 10.- Silla de ruedas sobre banquetas/Tren Ligero/Transporte ITESO 100:00

EL INFORMADOR / PABLO MIRANDA