Diputada Mónica Almeida justifica doble plaza de sus trabajadores

Los cuatro empleados 'dobletean' en la UdeG; la perredista afirma que sus horarios no empatan

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- Ante las acusaciones de que cuatro de los ocho trabajadores que colaboran en la oficina de la diputada Mónica Almeida López "dobletean" en la Universidad de Guadalajara (UdeG), la legisladora perredista aclaró que sus horarios no se empatan, por lo que cumplen con el artículo 112 de la Ley complementaria de Servidores Públicos del Estado de Jalisco en materia de incompatibilidades.



Trascendió que los supernumerarios en el Congreso del Estado Luis Alberto Reyes Selís y Gabriel Miramontes Corona, ambos con el cargo de Jefe del Departamento, y los Jefes de Oficina Rodolfo Castillo Padilla y Humberto Ramírez Montaño cobran en la máxima casa de estudios de Jalisco.



La coordinadora de la bancada del PRD explicó que tres de estos trabajadores tienen un horario matutino en el Congreso de Jalisco. y uno de ellos sólo trabaja tres horas impartiendo clases en la Preparatoria 2.



La legisladora defendió que Reyes Selís y Miramontes Corona cuentan con grado de maestría, mientras que Rodolfo Castillo tiene 20 años de experiencia legislativa, por lo que son perfiles valiosos para el trabajo diario en su oficina.



"Tienen el perfil profesional, dos de ellos tienen maestría en cómputo aplicado, tienen la experiencia que corresponde a las funciones del Congreso del Estado".



Indicó que los involucrados en las acusaciones comenzaron a trabajar con ella a partir de la presente Legislatura y hasta el momento no se han registrado conflictos en la incompatibilidad de horarios.



La diputada indicó que los salarios que se otorgan a los profesionistas en México no son suficientes para garantizar una calidad de vida. Por lo que, en algunas ocasiones, empleados como los que tiene a su cargo optan por tener dos trabajos.



Por ello, insistió en la importancia de que el Congreso de Jalisco revise las reformas para garantizar un salario digno.



