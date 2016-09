Diputados se reunieron para tratar finanzas del STJ

El perredista Saúl Galindo asegura que estos encuentros no esconden 'acuerdos en lo oscurito'

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2016).- Una reunión para tratar los problemas financieros del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), desató un enfrentamiento entre el diputado del PVEM Enrique Aubry, y el coordinador de la bancada del PRI, Hugo Contreras Zepeda.



De acuerdo con el diputado Saúl Galindo, quien estuvo presente en el encuentro con el Poder Ejecutivo y Judicial, señaló que sólo la Comisión de Justicia, presidida por él, y la de Hacienda y Presupuesto encabezada por Ismael del Toro, fueron citadas por el presidente del STJ, Luis Carlos Vega Pámanes, y el secretario General de Gobierno, Roberto López.



Ayer, Enrique Aubry alegó que en este tipo de encuentros deben estar presentes el presidente de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política, por lo que reclamó a su compañero Hugo Contreras, quien este martes evitó declarar sobre el asunto.



Ante esto, Galindo explicó que la reunión se realizó con el objetivo de plantear soluciones al déficit presupuestal de 85 millones de pesos que enfrenta el Poder Judicial.



El diputado argumentó que la situación financiera del Supremo Tribunal de Justicia podrá desencadenar insuficiencia presupuestal para cerrar este año.



"Existe una deuda, la falta de recursos y el riesgo de no recibir aguinaldos de quien hace justicia. Es decir, de magistrados y de todos los trabajadores de juzgados. Hay un foco amarillo por la falta de recursos que se trataron el día de ayer".



Puntualizó que estos encuentros no esconden "acuerdos en lo oscurito ni de otro tipo".



Saúl Galindo abundó en que la solución para sanear las finanzas del Poder Judicial será destinar las utilidades de la Ciudad Judicial, que ascienden a 105 millones de pesos, a la deuda.



En otro tema, los diputados Ismael del Toro y Hugo Contreras, coincidieron en que hay probabilidades de que no se someta a votación el dictamen para ratificar al magistrado Leonel Sandoval, en la sesión ordinaria de este jueves.



De acuerdo con el coordinador de la bancada priista, los legisladores tienen de plazo hasta el 11 de noviembre para desahogar este tema.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ