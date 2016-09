'Descortesía' desata discusión entre Enrique Aubry y Hugo Contreras

Aubry reclamó a Contreras por no haber invitado al presidente de la Mesa Directiva a reunión sobre el tema de ratificación de Leonel Sandoval

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2016).- El altercado que este lunes sostuvo el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Enrique Aubry de Castro Palomino con el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Hugo Contreras Zepeda en un pasillo del Congreso del Estado no fue más que una discusión "acalorada y apasionada".



Según Enrique Aubry, esta mañana se realizó una reunión en una casa alterna a un funcionario del Gobierno del Estado para tratar el tema de la Reforma al Poder Judicial y extraoficialmente se sabe que se abordó el tema de la ratificación al magistrado Leonel Sandoval, próxima a votarse en el pleno.



La disputa fue desatada porque ni el presidente de la Mesa Directiva, Felipe Romo Cuéllar, ni el presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, Omar Hernández, fueron invitados a dicho encuentro, en el que también estuvo presente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Luis Carlos Vega Pámanes.



En cambio, estuvieron presentes los coordinadores de la bancada por Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, y de Acción Nacional, Miguel Ángel Monraz.



Por ello, Enrique Aubry reclamó a Hugo Contreras no haber abogado para incluir a todas las voces con peso legislativo en el Congreso del Estado en los encuentros con el Ejecutivo.



"No estoy de acuerdo con que no haya una cortesía política para los temas de gran calado e iniciativas que van a venir en la mesa legislativa, son tener la cortesía de invitar al presidente de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política".



Aunque sobresalió que el legislador del verde manoteo y gritó, Enrique Aubry aseguró que reaccionó ante una indiferencia de manera "apasionada", tal y como ha ocurrido en otros altercados que ha protagonizado, como la discusión con el director del Instituto de Movilidad, Mario Córdova.



"Que les gustaría ¿tener legisladores parcos que no levanten la voz? No creo que eso sea un palacio legislativo que abone a la vida legislativa del Estado. Me caracteriza ser un cuate apasionado que levanta la voz", señaló el legislador del Verde.



Por último Enrique Aubry aclaró que la relación con el diputado Hugo Contreras es buena y no existen malos entendidos al interior del legislativo.



Este medio buscó al diputado priista, pero el funcionario se negó a dar su versión de los hechos.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ