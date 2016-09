Aristóteles exhorta a defender recursos de Fondo Metropolitano

Tras recorte federal, el gobernador resalta que la reducción compromete el desarrollo de la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2016).- Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado, exhortó los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), diputados federales y al propio ejecutivo estatal, a defender los recursos del Fondo Metropolitano, que luego de los recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 contempla reducción de recursos destinados a las zonas metropolitanas de todo el país.



"Es momento de dar batalla unidos, de cerrar filas, el Fondo Metropolitano no es una causa de alguien en lo particular, es por encima de todos, una causa de la ciudad, de la gente que aquí habita y que espera que los políticos tengamos la madurez de ponernos de acuerdo en una estrategia delineada para contar con los recursos necesarios", aseguró.



El mandatario estatal resaltó que esta reducción en los fondos compromete el desarrollo de la ciudad, sobre todo en la transformación que se impulsa a lo largo de la Línea 3, proyecto orientado al transporte, priorización del peatón y movilidad no motorizada.



"Es momento de hacer un formal llamado, convoco a todas las fuerzas políticas a iniciar una jornada de trabajo coordinado con el fin de hacer patente a la Cámara de Diputados la trascendencia de los proyectos que con el consenso de los alcaldes proyectamos para los próximos tres años", añadió.



Sandoval Díaz recordó que estos recursos también comprometen los proyectos de resiliencia y temas de inundaciones, que reducirán los riesgos de los ciudadanos del AMG.