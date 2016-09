En Bugambilias se unen para sembrar árboles

Vecinos buscan ayudar al bosque La Primavera con la reforestación

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2016).- El Fraccionamiento Bugambilias fue objeto de una reforestación masiva de alrededor de 20 mil árboles, en conjunto con el Ayuntamiento de Zapopan, con el que firmaron una carta-compromiso para adoptar los árboles y cuidarlos en su crecimiento.

Esta acción no es nueva. Desde hace varios años, la Asociación de Colonos y ciudadanos en general han colaborado para plantar árboles y ayudar al bosque La Primavera.

Sin embargo, hace unas semanas se comenzó con una de las mayores reforestaciones en la historia de la colonia, al plantar cerca de 20 mil pinos y robles entregados por las autoridades zapopanas.

El presidente de la Asociación de Colonos de Bugambilias, Antonio Cortés Arellano, señaló que hace algunos meses, entre cuatro y cinco hectáreas de áreas verdes en las inmediaciones de La Primavera se incendiaron, por lo que se motivaron para hacer una reforestación masiva.

La asociación y los vecinos están conscientes de que la corresponsabilidad es la única manera de mejorar el medio ambiente, al colaborar con la plantación de árboles de manera ciudadana, y no esperar a que los gobiernos hagan todo el trabajo.

La plantación continúa por parte de brigadas del municipio de Zapopan con ayuda de los vecinos, para llegar a 25 mil, si es posible. Estiman terminar a finales de septiembre, pues en octubre disminuyen las lluvias.

Los árboles fueron plantados en las faldas del cerro de La Primavera, que colinda con Bugambilias, además de áreas comunes del propio fraccionamiento y camellones.

Ofrecen apoyo

El líder de la Asociación de Colonos de Bugambilias indicó que si algún fraccionamiento requiere de apoyo y acompañamiento en alguna plantación, la asociación está abierta a compartir su experiencia.

Su propósito es salvarlos

Desde que le declaró la guerra a la hormiga arrirera, Óscar Alfredo Hernández Ramírez, ha logrado salvar miles de árboles de Guadalajara, al detenerse a mirar si los árboles tienen plaga y colocarles un hormiguicida que él paga y que no es nada barato: cuesta mil 200 el costal.

Para Hernández Ramírez, también conocido como el “Señor Árbol”, no sólo se trata de plantar los árboles, también carga agua para regar los que ha plantado en los últimos meses y que crezcan sanos.

No es raro que vaya en su automóvil y se pare para caminar e ir a regar un árbol que vea que no tiene agua o tenga problema de hormigas.

“El árbol que ya creció, ya no necesita nada, pero con los que he plantado este año, sí estoy detrás de ellos, poniéndoles agua, fertilizante y hormiguicida”.

Pese a que hace una labor sin cobrar, en ocasiones ha tenido que luchar contra funcionarios o personas a las que no les gusta su trabajo.

“Me he desmoralizado muchas veces, hasta llorar de impotencia; en la pasada administración me tumbaron 98 árboles en San Jacinto, de la Glorieta del Charro hacia Gómez Farías, nada más porque no me cuadré con él, pero ya volví a plantar ahora 110 árboles en esa zona de los árboles que me ha dado el ingeniero Juan Luis Sube, de Medio Ambiente de Guadalajara, quien me ha dado árboles sin ningún miramiento”.

EXTRA HA PLANTADO DOS MILLONES

De enero a agosto, la asociación Extra A.C. ha plantado alrededor de 40 mil árboles en diferentes espacios.

La meta de 2016 es llegar a 100 mil árboles en todo el año, sin embargo, en toda la historia de Extra A.C., de 2005 a la fecha, se han plantado dos millones de árboles en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó su directora, Martha Arreola.

El programa de Bosques Urbanos de Extra nació con la finalidad de que la Zona Metropolitana de Guadalajara tuviera más áreas verdes, y poder mitigar el déficit de árboles y espacios arbolados.

La última reforestación se hizo de manera simultánea, en puntos como el Bosque El Centinela, Bosque El Nixticuil y en el vivero de Extra A.C., en el Bosque Los Colomos.

La estimación de supervivencia en árboles adoptados por ciudadanos es de 91%, de acuerdo con datos que la asociación ha recabado a lo largo de los años.

CONVENIO

Guadalajara proyecta llegar a 100 mil convenio

En lo que va de la administración del Gobierno tapatío, se han plantado 33 mil 500 árboles en diversos puntos.

Lo proyectado es llegar a 100 mil al final de los tres años de gestión municipal, anunció el director de Medio Ambiente de Guadalajara, Juan Luis Sube.

El Ayuntamiento tiene un convenio con la asociación Extra A.C., que dotará otros 50 mil árboles, para que los ciudadanos interesados los adopten y los planten en puntos donde haga falta más áreas verdes. También la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha otorgado algunos árboles al Gobierno tapatío.

Entre los puntos reforestados está el camellón de la Avenida Gobernador Curiel, diferentes puntos de Miravalle, el camellón de López de Legaspi, el Parque Morelos, el Parque Alcalde, el Parque San Rafael, la Plaza 18 de Marzo y el Bosque Los Colomos, entre otros.

CRUZADA MUNICIPAL

Zapopan va por el millón

Un millón de árboles en todo su territorio es la meta del Gobierno de Zapopan en su actual administración.

Para lograrlo, este año se cuenta con la Cruzada Municipal de Reforestación más grande en la historia de Zapopan, con un total de 300 mil árboles, informa el director de Medio Ambiente de Zapopan, Alfredo Martín Ochoa. “Ningún municipio en el país lo va a hacer, va a ser la tasa de reforestación más alta en todo el país; municipios como Toluca, Ecatepec, Morelia, Mérida, el año pasado reforestaron entre 90 y 100 mil árboles”.

Al corte de agosto, en Zapopan se han reforestado 250 mil árboles en todo el municipio, y mucho se debe al esquema de adopción con los ciudadanos.

Zapopan cuenta con árboles por un convenio con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que los surte de las especies.