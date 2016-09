Alcohólicos Anónimos recibe hasta 70 nuevos pacientes cada mes

Aseguran que cada vez hay más jóvenes que padecen de alcoholismo u otra adicción, por lo que el seguimiento de sus casos es necesario

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2016).- Dentro de los 612 grupos que conforman la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. (AA) del área Jalisco Centro, cada mes se reciben hasta 70 miembros nuevos. Sin embargo sólo 20% permanece para su recuperación. Así lo dio a conocer Fernando, representante del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional.

“Nosotros recibimos, cada mes, entre 50 y 70 personas nuevas. De esas 20% se queda, cuando mucho. Y eso pasa porque reciben la información, van a una o dos juntas o no siguen las recomendaciones que les dan, por ejemplo , que no se junten con sus amistades de consumo, que se quieran un poquito… asistiendo diario y siguiendo las recomendaciones esto no falla”.

El caso de Narcóticos Anónimos (NA), una asociación que se desprende de AA para ayudar a quienes tienen problemas con las drogas, es similar: de los casos nuevos que reciben, sólo 20% permanece.

“Nosotros no somos como ciertas instituciones en donde te quedas encerrado, nosotros somos abiertos. Los nuevos son los más importantes: los primeros días sí se les llama para saber de ellos, pero se van alejando y los dejamos, porque sabemos que el programa no es para todos. Sólo es para quien quiere cambiar su manera de vivir”, afirma Ernesto, miembro de NA.

Además, NA y AA mencionan que cada vez son más los jóvenes que se acercan a estos grupos. Fernando menciona que alrededor de 45% de sus miembros tienen entre 15 y 25 años: “Hay grupos donde se juntan puros jóvenes para entenderse mejor. Incluso tenemos niños de 10 años, es increíble cómo el descuido, la desinformación de los padres predisponen a la enfermedad”.