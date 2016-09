De toda la ciudad acuden al Hospital Veterinario

El inmueble tiene quirófanos, área de rayos X, salas de aislamiento e incluso laboratorio

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2016).- El Hospital Veterinario de Mascotas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con siete consultorios, en uno de ellos se atienden urgencias, dos quirófanos equipados con tecnología avanzada, por lo que realizan esterilizaciones, vacunas, operaciones ortopédicas y hasta extirpaciones tumorales, entre otros.

También se cuenta con un laboratorio, rayos X, área de hospitalización, sala de aislamiento y un área de investigación.

En la clínica también se aplican vacunas contra el moquillo, la rabia o parvovirus, por mencionar las más comunes y se entrega una cartilla de vacunación para cada mascota.

Aunque este centro de atención se encuentra un poco alejado, las personas traen a sus mascotas de toda la Zona Metropolitana por los bajos costos y por la atención de calidad que se otorga.

La institución no recibe perros callejeros, trabajan en base a las necesidades de los pacientes y lo recaudado de los procedimientos va a una cuenta de la UdeG, recursos con los que equipan el lugar y adquieren medicamentos, ya que no pagan salarios.

Una oportunidad de aprendizaje

La estudiante Katia Guzmán, de 23 años, practica alrededor de siete horas en el Hospital Veterinario desde julio en varias áreas, ya que se cambian cada tres meses.

En el área de cirugía en promedio se realizan de dos a tres intervenciones diarias por turno, sobre todo con el retiro de tumores y esterilizaciones.

Dentro de sus actividades diarias se encarga de asistir en cirugía, anestesia, peso de los pacientes y la preparación para ser intervenidos por los profesores veterinarios.

“Nos permiten practicar con ciertos límites pero podemos hacer la mayoría de las cosas, aprendo mucho aquí y es recomendable para que el público acuda porque se ve por el bienestar de las mascotas, y todo se realiza de una manera muy adecuada”.

Rebeca Romo realizará también seis meses de prácticas profesionales en la misma institución, se encuentra en el área de cirugía y le ha tocado participar en cinco intervenciones.

La estudiante mencionó que el paciente se prepara 15 minutos antes de la intervención con la toma de datos y peso, posteriormente se anestesia, se rasura el área y se pasa a quirófano para administrarle anestesia inhalada.

“Aprendemos cosas nuevas que en otros lugares no nos dan oportunidad, al principio es un poco difícil adaptar la teoría a la práctica pero nos sirve mucho en nuestra formación académica”.

Supervisados por los profesores

José Vázquez, profesor encargado de las intervenciones quirúrgicas de la clínica en el turno matutino, supervisa los procedimientos de cirugías, imagenología y hospitalización con alumnos de prácticas profesionales, que cursan la carrera, servicio social y voluntarios.

El profesor es médico veterinario y maestro en ciencias, se especializa en cirugía en tejidos blandos y ortopedia como por ejemplo en piel, tumores, huesos, fracturas y luxaciones.

El especialista mencionó que hay cirugías preventivas donde el riesgo para el paciente es menor por lo que las realizan los residentes. Cuando el grado de complejidad aumenta, la realizan los maestros.

“Involucramos a los estudiantes de manera directa con los casos clínicos, es importante que se involucren porque es difícil asociar el conocimiento teórico y práctico, a veces los alumnos se quejan que no hay suficientes prácticas pero la realidad es que en ocasiones no acuden o no traen los elementos necesarios, aquí todo el tiempo está la práctica”.

El profesor señaló que las cirugías se dividen en invasiva y no invasiva, la primera puede durar alrededor de una hora o más y la segunda 20 minutos. El tiempo de recuperación para las mascotas va desde cuatro a ocho días. Su costo varía entre los 450 a mil 800 pesos.

DETALLES

Hospital para la sociedad

En el año 2014, el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, abrió sus puertas a la comunidad.

El promedio de pacientes atenidos es de 45 mil al año, por casos como enfermedades, lesiones físicas o del comportamiento.

El costo total de la instalación fue de 16 millones de pesos.

UBICACIÓN

Servicio a través de citas

El Hospital Veterinario de Mascotas está ubicado en la Avenida Prolongación Parres Arias 735, Fraccionamiento El Centinela. Todos los pacientes se atienden mediante citas en los teléfonos 1814-7078 y 1814-7079.