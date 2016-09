Las autoridades piden que se denuncie reventa de Bienevales

Detectan a choferes de transporte público comercializando los apoyos de manera ilegal, reporta la Sedis

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2016).- Cuando César, estudiante de cuarto semestre de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara se queda sin Bienevales, acude con uno de los transportistas de la ruta 258 para comprarle una tira.

La transacción ocurre afuera de su casa y es que ahí se encuentra la terminal de la ruta. El joven comentó que a veces se los venden por el mismo costo, tres pesos. “Yo voy cuando me los ofrece, cuando terminaron la vuelta. El dueño de la ruta me los da o me los vende, según cuántos haya”.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), en lo que va de 2016 se dieron de baja a seis estudiantes por malas prácticas con los Bienevales.

Miguel Castro Reynoso, titular de la dependencia estatal, informó que a través de los reportes que se realizan en redes sociales, se constató que los Bienevales los revenden chóferes del transporte público y los propios estudiantes los ofertan a través de sus perfiles de Facebook.

Sin embargo, instó a la gente a que denuncie si ven alguna irregularidad relacionada con los Bienevales como la reventa. Los reportes se pueden hacer al teléfono 01800 161 44 76.

El funcionario indicó que la única estrategia que implementaron para inhibir esta práctica es dar de baja a beneficiarios que hagan mal uso de los Bienevales que se entregan semestralmente.

“Cuando detectamos casos o vemos una página de Facebook con el nombre de una persona y esa persona coincide con un derechohabiente de Bienevales, inmediatamente lo damos de baja, pero no es común que suceda”.

GUÍA

Subsidio para ayudar a los estudiantes

¿Qué son los Bienevales?

Es un subsidio para el pago de transporte de estudiantes en educación secundaria, media superior y superior. Se busca con la medida reducir la deserción escolar. El apoyo se presta en especie y consiste en la entrega de dos pasajes diarios. Cada semestre se entregan dos pasajes, contando con un tope máximo de 365 bienevales.



¿En cuáles municipios se aplica el programa de Bienevales?

En los ocho municipios de la Zona Metropolitana: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, así como Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los bienevales?

Residir en algunos de los municipios donde se desarrolla el programa. Aunque en este momento el procesos de inscripción se encuentra cerrado, para darse de alta en el programa se requiere de CURP; comprobante de domicilio no mayor a tres meses; comprobante de estudios; credencial de estudiante, vigente al momento de la entrega; constancia de estudios, vigente, firmada y sellada por la institución educativa y si el estudiante es menor de edad, presentar una copia de la identificación de uno de los padres o tutor (IFE, INE, pasaporte o cartilla militar).

¿Se necesita renovar la afiliación en el programa?

Se necesita renovar cada seis meses. El beneficiario debe presentarse con su credencial de Bienevales, comprobante de estudios y si el estudiante es menor de edad, presentar una copia de la identificación de uno de los padres o tutor (IFE, INE, pasaporte o cartilla militar).

Los beneficiarios deberán comparecer personalmente en los distintos módulos establecidos por la Secretaríaen el plazo de la convocatoria establecida.

Los intercambian por golosinas

Además de los estudiantes que compran Bienevales a los choferes del transporte público, también se ha detectado reventa en planteles escolares, por ejemplo, en las inmediaciones de la Preparatoria 10 y del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

Justo enfrente de la Prepa 10 ubicada en Belenes, un vendedor de bolis intercambia su producto por dos bienevales, lo que representa un costo de seis pesos.

El vendedor dijo que en algunas ocasiones los estudiantes no tienen dinero, por lo que utilizan los boletos del programa social al que están inscritos como moneda de cambio para comprarse un bolis de vainilla, fresa o uva.

“Los estudiantes llegan y me dicen ‘quiero un bolis, pero no traigo dinero’. Entonces le digo que le puedo recibir Bienevales y de ahí yo saco dinero, los revendo en tres pesos”, relató el comerciante que decidió permanecer en el anonimato.

Los Bienevales que da el Gobierno del Estado son entregados a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad elegidos previamente tras comparecer en los módulos, por lo que deben ser para su uso y no pueden revenderse.

LOS APOYOS ESTATALES

Las cifras del programa

• Actualmente, el padrón de beneficiarios del programa de transporte gratuito es de 148 mil 929

estudiantes.

• Hasta el mes pasado, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social otorgó de 33 mil 543 Bienevales.

• Faltan por entregar 63 mil 618 Bienevales a beneficiarios.

• La segunda entrega de Bienevales se concluirá en este mes.