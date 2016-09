Dan de alta a jóven más obesa tras bypass gástrico

Dayana Camacho, de 195 kilos, seguirá su recuperación en casa

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- Dayana Camacho, que con 14 años y 195 kilos es considerada la adolescente más obesa del mundo, recibió hoy el alta hospitalaria luego de la intervención de bypass gástrico el pasado martes en un hospital de Guadalajara, informó hoy la clínica Gastric Bypass México.

"La evolución de Dayana tras la cirugía ha sido muy positiva. La intervine el martes de un bypass gástrico por laparoscopia consistente en una reducción de estómago a 50 cc. Ha respondido muy bien a esta intervención mixta, restrictiva y mal absortiva", dijo su cirujano, el doctor José Antonio Castañeda.

La joven se sometió con éxito a una reducción de estómago en el Hospital Jardines de Guadalajara por el equipo de Gastric Bypass México del doctor Castañeda, en una operación que duró apenas una hora, según recoge un boletín del centro médico.

Después de la cirugía, esta chica originaria de un humilde poblado de Guasave, Sinaloa, pasó a reanimación y de ahí a planta, donde permaneció bajo observación las últimas 72 horas.

"Tras un satisfactorio postoperatorio, Dayana abandonó el hospital para seguir su paulatina recuperación en casa", explicó la clínica.

Según Castañeda, especialista en obesidad que lleva ocho mil cirugías realizadas, Dayana ha sido "una paciente modelo" en el postoperatorio, en el que pasó tres días en estrecha observación.

Acompañada de su madre, Ramona Carrillo, y de su padre, Abelardo Camacho, la joven, salió del hospital "por su propio pie y visiblemente contenta", recoge el escrito.

"Me siento un poquito cansada. Pero sé que es lo normal y los doctores me han dicho que va todo muy bien. Ahora debo cumplir con lo que me ha dicho el doctor con la dieta y demás. Tengo muchas ganas de empezar a hacer una vida normal para una chica de mi edad", dijo Dayana a la salida del centro hospitalario.

La joven, con un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 70 cuando lo aconsejable es entre 18 y 25, es un caso de obesidad extrema y refleja la problemática de la obesidad en México, que afecta al 35 % de los adolescentes.

Según explicó la clínica, Dayana puede llegar a perder hasta 110 kilos hasta llegar a tener un peso aconsejable y saludable, y el proceso durará hasta un año.

La nación se ha enfilado en las últimas décadas entre las primeras posiciones mundiales en obesidad, una realidad que los especialistas califican de "epidemia" por su rápida expansión.

Estas primeras semanas, Dayana tomará una dieta a base de líquidos y batidos, y posteriormente incorporará los alimentos sólidos.

Los médicos esperan que al ser alguien tan joven la evolución sea "muy rápida".

"A partir de ahora su cuerpo se saciará mucho antes, y además rechazará ciertos alimentos hipercalóricos como son las cremas o los azúcares, buscando aquellas comidas más saludables. Es el inicio de una nueva vida para Dayana", remarcó Castañeda.

A su salida de las instalaciones hospitalarias, la madre de Dayana, Ramona Carrillo, celebró la operación de la joven:

"Siento que mi niña podrá tener ahora una vida normal. Jugar con las demás, ir a la escuela sin que se rían de ella y tener un mejor futuro", dijo.

Fue su madre quien pidió ayuda en medios de comunicación hasta que Gastric Bypass México le tendió la mano y le ofreció una operación sin costo, concluyó el boletín.