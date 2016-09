Aristóteles descarta fractura con Guadalajara

En el desfile militar de este 16 de Septiembre, resalta la ausencia del edil tapatío Enrique Alfaro

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- Después de que ayer, el gobernador Aristóteles Sandoval y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, sostuvieron diferencias por la presencia de vendedores ambulantes en Centro Histórico, con motivo de las Fiestas Patrias, el primero descartó que la relación institucional se encuentre lastimada.



Cada año, el desfile cívico-militar por la Independencia de México en Guadalajara reúne en Jalisco a autoridades estatales, municipales y militares, pero esta mañana destacó la ausencia del primer edil tapatío.



En este sentido, Sandoval Díaz indicó que este tipo de situaciones no deben mezclarse con temas políticos, por lo que invitó a Enrique Alfaro a armonizar la relación entre los diferentes poderes.



"No son tiempos de campaña ni políticos. El alcalde tiene que atemperarse. Yo invito a que trabajemos; el enemigo no está en casa. Nuestra disputa ya pasó; que no se quede en el pasado. Yo creo que debe de dejar la difamación, la mentira, los chismes... Debe de ponerse a trabajar", sentenció el mandatario estatal.



Respecto a las acusaciones sobre presuntas amenazas para permitir la instalación del comercio informal en la verbena popular, Sandoval Díaz afirmó que son "mentiras".



Aclaró que no se infringió ni la ley ni los reglamentos municipales, y advirtió que si buscó al munícipe mediante una llamada telefónica fue para acordar un periodo de tolerancia al comercio ambulante, pues había muchos vendedores interesados en participar en la tradición patria.



Sin embargo, este viernes consideró que su mensaje fue malinterpretado.



"El primero en respetar la ley ha sido la autoridad y el ejecutivo. A eso los llamo: a la armonía, a la suma y no a la discordia y división. Repito: no son tiempos de politizar todos los temas".



Aristóteles opinó que debe existir apertura cuando se trata de eventos y festejos que celebra la ciudadanía, como la venta de empanadas o la Romería. Por último, llamó a la unidad y a la coordinación en temas importantes, como los proyectos del Fondo Metropolitano.

