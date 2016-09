Diputados locales toman 'puente' de cuatro días

El Congreso del Estado decide otorgarse el día 15 de septiembre ante restricciones viales implementadas

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- Aunque el día de asueto oficial para los trabajadores del Congreso del Estado es el 16 de Septiembre, según el artículo 63 del Reglamento de las Condiciones Generales para los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los diputados iniciaron el puente desde este jueves, para tener un periodo de descanso de cuatro días.



De acuerdo con una circular que se envió ayer a todas las oficinas del Congreso del Estado, se decidió otorgar el día 15 de Septiembre, debido a las restricciones viales que se aplicaron este jueves por el Izamiento de Bandera, en el que estuvo presente el Gobernador del Estado Aristóteles Sandoval.



"No se laborará en este Poder Legislativo el próximo jueves 15 de septiembre del presente año, toda vez que el centro de la Ciudad de Guadalajara tendrá zonas restringidas y osbtaculizará los ingresos a este recinto", se lee en la circular firmada por la Dirección de Recursos Humanos.



El año pasado, cuando concluía su periodo la pasada Legislatura, los diputados laboraron el 15 de Septiembre.



De los 39 legisladores que conforman el parlamento, la mañana de este jueves sólo llegaron tres de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue la primera en llegar al recinto a las 09:00 horas.



La diputada priista indicó que a lo largo de su trayectoria en el Poder Legislativo no se había otorgado el 15 de septiembre como un día de asueto, por lo que decidió citar a su equipo de trabajo para terminar pendientes de la Comisión de Puntos Constitucionales.



"Lamentablemente, para bien o para mal, la Comisión de Punto Constitucionales es muy demandante y ahí no tenemos horario ni calendario".



Después de las 10:00 horas llegaron los diputados naranjas Ramón Guerrero e Ismael del Toro Castro, quienes argumentaron que los cierres viales no les impidieron arribar al Congreso del Estado.



"El Ejecutivo fue el que pidió a todas las dependencias que estamos en el primer cuadro de la ciudad que tuviéramos menos trabajo porque las instalaciones iban a estar resguardadas y se tenían que hacer protocolos de seguridad". Sentenció el coordinador de la bancada de MC Ismael del Toro.



Antes del mediodía arribó al Congreso el diputado emecista Alejandro Hermosillo González, quien informó que aprovecharía este día para adelantar pendientes en la agenda de movilidad.



De acuerdo con los oficiales que resguardan el ingreso del Congreso del Estado, las puertas del edificio sólo estarán abiertas, únicamente para trabajadores, hasta las 15:00 horas. Posteriormente se cerrarán hasta el siguiente lunes.