Discusión de aumento al transporte, hasta iniciar nuevo modelo

Aristóteles Sandoval recuerda que transportistas deben cumplir con las mejoras decretadas

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- A pesar de las presiones de las empresas de transporte, el Gobierno de Jalisco del Estado no prevé un nuevo aumento a las tarifas, mientras no se comience a implementar el nuevo esquema ruta-empresa.



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que los transportistas deben cumplir con las mejoras que se plantearon en el decreto estatal, para entonces pensar en discutir la evaluación del servicio.



"No habrá aumento hasta que haya mejores condiciones para el usuario del transporte público, hoy hemos mejorado el Tren, Siteur, SiTren, nuevas líneas; hoy muchos de estos camiones están cumpliendo con las nuevas disposiciones, sobre todo los camiones verdes".



Hizo un llamado a todos los transportistas para consolidar el modelo de ruta-empresa, el cual debe quedar antes de 31 de diciembre, que fue el compromiso con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda.



Una vez que se comience a operar con este sistema, se podrá saber a ciencia cierta los costos de operación de las empresas de transporte.



"Se queda en siete pesos, ¿quién accede? el que cumpla con la disposición del decreto; teniendo ruta-empresa ya empezamos la discusión, porque con ruta-empresa yo ya me doy cuenta cuánto gastan, cuánto les cuesta el diesel, cuánto gastan en llantas, cuánto gastan en talleres, cuánto ingresa, porque ya el ingreso va a estar fiscalizado".



Sistecozome sigue con problemas administrativos



En cuanto al tema de Sistecozome, el primer mandatario estatal refirió que no se seguirá manteniendo a un organismo que sea inoperante, mismo que fue objeto de una auditoría de parte la Contraloría del Estado.



Dijo que la auditoría revela que el sistema todavía arrastra problemas administrativos y áreas de oportunidad.



"Se está trabajando primero en el modelo, para poder eficiente el Sistecozome, y valorar hasta donde financieramente se puede soportar el organismo, y si no se puede soportar, entonces cuál sería la determinación que habremos de tomar los próximos días".



La deuda del Sistecozome es, hasta el 30 de abril del 2016, es de 498 millones 529 mil pesos 763; de estos, 315 millones de pesos se deben a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y 156.4 millones de pesos a otros acreedores, así como 26.8 millones de pesos al Instituto de Pensiones de Jalisco.





EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR