Ajustan proyecto de edificios en Ciudad Creativa Digital

La altura de las torres del complejo llegará a siete niveles, en lugar de nueve; sólo tendrán tres sótanos para evitar inundaciones

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- Al informar que las obras del primer edificio de Ciudad Creativa Digital (CCD) reportan un avance entre 17% y 20%, el presidente del fideicomiso, Julio Acevedo, reveló que realizan cambios al proyecto ejecutivo: en lugar de nueve niveles, la torre tendrá siete; y se reducirán de cuatro a tres los sótanos en el área de estacionamiento.

La reducción en la altura será para evitar que el edificio rebase el nivel de las torres de Catedral; mientras que eliminar un sótano de estacionamiento obedece a la cantidad de agua existente en el lugar y a lo duro del material rocoso encontrado, que implicaría más tiempo de obra.

“El comité técnico aprobó disminuir el nivel de estacionamiento por la cantidad de roca tan dura; y lo de los dos pisos menos, es para acatar los lineamientos de las alturas con la Catedral y también con los lineamientos del INAH”.

Las modificaciones en las torres, para quedar de siete niveles en lugar de nueve, se aplicarán para los tres edificios del complejo.

Acevedo dijo que esperan que hoy, a más tardar el lunes, el Ayuntamiento tapatío otorgue las licencias municipales para construir el estacionamiento. En este momento cuentan con autorizaciones sólo para realizar las labores que están en marcha como son la excavación, colocación de tapiales y construcción de muros de contención.

Asimismo, recordó que ya cuentan con permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para intervenir la casa Baeza Alzaga.

De acuerdo a Acevedo, la proyección es que en junio de 2017 se termine el primer edificio de CCD. Para esta torre se cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos, sin embargo, debido a las modificaciones al proyecto se ajustará también el monto a invertir. De momento se desconoce a cuánto ascenderá el ajuste. El dinero que se ahorre por la reducción de niveles en el primer edificio se destinará a la remodelación de la Casa Baeza Alzaga; se requerirán alrededor de 25 millones de pesos para ello.

La obra del primer edificio de CCD se licitó en dos ocasiones; la primera quedó sin efecto al no firmarse el contrato correspondiente; la segunda se realizó en diciembre pasado. Aunque el ex secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, aseguró que en la primera licitación se proporcionaron a las empresas participantes todos los elementos para analizar su propuesta, fuentes cercanas a la dependencia indicaron que el problema fue justamente la falta de claridad en los conceptos y que el estudio de mecánica de suelos señala la presencia de agua y roca en el subsuelo, conceptos que no están en el catálogo de la obra.