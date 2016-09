Aprueban tipificar como delito la violación tumultaria en Jalisco

Con las modificaciones, ahora los acusados podrán pasar hasta 20 años en prisión

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para tipificar como delito la "violación tumultuaria". Es decir, una ataque sexual causado por más de dos personas o múltiple.



El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Isaías Cortés Berumen, indicó que Jalisco es el único Estado en el que no se tenía tipificado este delito.



Con esto, se modificó que el artículo 175 del Código Penal del Estado de Jalisco en el que se incluyó ampliar el periodo de cárcel de ocho a 15 años (en caso de una violación normal) a uno de 10 a 20 años cuando participen dos o más actores.



"Propusimos que se sancionará con dos terceras partes más que el de una violación normal. Esto es, que fuera una pena más grande".



En este paquete de reformas se incluyó una modificación más para interponer sanciones penales en contra de empresas que cometan conductas criminales, como la evasión fiscal.



El diputado Isaías Cortés señaló que con esto las compañías señaladas no podrán operar en el Estado de Jalisco.



"Como a las empresas no se les puede encarcelar, se considera la aplicación de sanciones especiales; como pueden ser suspensión de actividades, clausuras de locales, prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se realizaron delitos, intervención judicial en la administración".



Indicó que esta medida podría aplicar en casos como el de las empresas vinculadas con el reporte de Papeles de Panamá.



Para que estas reformas surtan efecto se deberá de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.



En otro tema, en sesión ordinaria, el pleno del Congreso del Estado aprobó adicionar el artículo 34 a la Ley de Ingresos de Guadalajara para la operación del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, en el que el municipio aporta el 50 por ciento del presupuesto para las obras y el monto restante los ciudadanos.



Esta modificación se aprobó con el voto en contra de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ