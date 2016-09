Comisión de Justicia avala ratificación de Leonel Sandoval

La decisión final será tomada por el pleno el 22 de septiembre próximo

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- Con el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la abstención de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la ratificación del Magistrado Leonel Sandoval por un periodo de 10 años.



Sin embargo, la decisión final será tomada por el pleno en la próxima sesión programada para el 22 de septiembre, según estimaron los legisladores.



De acuerdo con Saúl Galindo Plazola, presidente del órgano legislativo, el dictamen a favor del padre del gobernador, Aristóteles Sandoval, se realizó con la información que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco envió al Legislativo, en donde se destacó que el magistrado tiene un buen desempeño en la resolución de casos, no faltó a las sesiones y sólo tuvo dos quejas que quedaron sin efectos.



Respecto a las acusaciones que otras fracciones parlamentarias han realizado en contra de Leonel Sandoval, por su parentesco con el titular del Poder Ejecutivo y su vinculación en las pasadas campañas electorales, el legislador perredista indicó que estos señalamientos corresponden al orden político.



Galindo Plazola indicó que, como lo marca la ley, el dictamen fue elaborado con bases en el desempeño del magistrado.



"Es el actuar jurisdiccional del magistrado. Es decir, resolvió todos los asuntos que fueron enviados y no hubo omisión del magistrado en estos años, y no se plasma en el documento elementos para no ratificar".



Para aprobar la ratificación, se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados presentes.



En este sentido, los 14 legisladores del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el independiente Pedro Kumamoto, reiteraron que su voto en el pleno será en contra.



Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz, después de haberse abstenido en la Comisión de Justicia, señaló que su voto definitivo se dará a conocer en el pleno.



En tanto el líder de la bancada priista, Hugo Contreras Zepeda señaló que los temas políticos y los del orden Legislativo no pueden combinarse en asuntos como esta ratificación.



El diputado sostuvo que las dos quejas presentadas en contra de Leonel Sandoval, por su participación en el proceso electoral, ya fueron solventadas y retomarlas sería seguir especulaciones.



"Las resoluciones político electorales tuvieron sus quejas y denuncias y ya fueron resueltas por las autoridades electorales competentes y fueron resueltas declarando la procedencia por ser infundados".

