Alberto Uribe destaca acciones ambientales en primer Informe

El alcalde de Tlajomulco asevera que trabajan en políticas públicas para minimizar la problemática

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- En su primer Informe de Actividades, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, destacó las acciones en materia ambiental que se llevan a cabo en el municipio, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Ambiental, primer organismo de este tipo en todo el país.



El primer edil mencionó que ese municipio es el que cuenta con mayor contaminación en su aire en toda el Área Metropolitana de Guadalajara, no obstante, aseveró que su administración trabaja en la aplicación de políticas públicas para minimizar esta problemática.



Una de estas medidas, agregó es la reforestación en el municipio, donde ya se plantaron más de 80 mil árboles, además, señaló que junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se invirtieron 5.6 millones de pesos (MDP) para reforestar Cerro Viejo. También mencionó que se destinaron 180 MDP para la modernización de plantas de tratamiento que desaguan en la Laguna de Cajititlán.



Uribe Camacho destacó que en Cajititlán se conformaron consejos ciudadanos para avanzar en la limpieza del cuerpo de agua además de la instalación de maquinaria para oxigenar el espacio. Señaló que durante su administración se buscó aprovechar los peces tipo "popocha" para convertirlos en composta; hasta el momento se han producido mil toneladas de este material con base en estas especies.



El funcionario también aseveró que su Gobierno busca proteger el Bosque de La Primavera, por lo que ya se emprendieron acciones legales para evitar la construcción de fraccionamientos en la zona, además de que se trabajará en el cambio de uso de suelo para aumentar la protección de este pulmón de la ciudad.



Al entregar por escrito su informe de Gobierno, Uribe destacó que éste fue impreso en papel reciclado, una medida que se replicará en los trámites administrativos del municipio para reducir el uso de este material, con lo que se prevé ahorrar hasta seis millones de pesos al año.



"Nosotros entendimos que nuestra tarea era informar cómo está nuestro municipio y asumir que aún hay temas pendientes. No vamos a cubrir con spots y espectaculares de publicidad lo que aún no hemos resuelto", señaló el presidente municipal.



Regidores ven trabajo pendiente en servicio de agua potable



La fracción de regidores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en que existió una madurez política en este año de ejercicio, no obstante, señalaron pendientes en materia de seguridad e infraestructura para garantizar agua potable para el municipio.



Gerardo Quirino, regidor del PRD, destacó los acuerdos con la Universidad de Guadalajara para la construcción de preparatorias en el municipio que beneficien a más de tres mil estudiantes, así como la construcción de un espacio cinematográfico para impulsar la cultura, sin embargo, señaló que pedirá avances en ecología para verificar la eficiencia de la Fiscalía Ambiental.



Por su parte, el regidor del PAN, Salvador Gómez de Dios, calificó como positiva la reforestación con más de 80 mil árboles en el municipio, no obstante, coincidió en que se debe trabajar para mejorar los servicios de infraestructura y agua potable en Tlajomulco.



Uribe resaltó que el municipio no se adherirá al SIAPA, pero trabajarán en el diseño de un sistema de agua que se adecúe a las necesidades de Tlajomulco. Añadió que no subirá el costo de predial ni agua en el municipio.

SABER MÁS

Suma voces de la oposición



Luego de presentar el informe de actividades, Alberto Uribe solicitó la postura de los regidores de oposición, quienes señalaron pendientes y aciertos en la administración. Este tipo de ejercicio no se observó en los informes de los ayuntamientos de Guadalajara o Zapopan. Uribe también dijo que en los próximos días buscará que los ciudadanos califiquen su gestión a través de redes sociales y medios digitales.



CLAVES



Burocracia. Se implementará la firma electrónica en los trámites municipales para disminuir el uso de papel y prevenir la corrupción. También se apostará por mejorar los procesos burocráticos por internet para disminuir el tiempo que los ciudadanos invierten; en caso de no hacerlo, el alcalde de Tlajomulco mencionó que se contemplará reducir el costo de los trámites para la ciudadanía.



Finanzas. Tlajomulco, según su alcalde, mejoró su calificación crediticia, al pasar de "estable" a "positiva". Uribe aseguró que buscarán terminar esta administración sin adquirir deuda. También mencionó que trabajarán en obtener certificaciones en calidad administrativa y tecnológica para convertir al municipio en un referente nacional.



Servicios. Invertirán 75.68 millones de pesos en reencarpetamiento de las principales vías del municipio; también colocarán concreto hidráulico en Avenida Adolf Horn con fondos metropolitanos. Uribe mencionó que se usaron dos MDP para reparar luminarias y se busca disminuir el consumo y usar energías limpias. Además ampliarán tres plantas de tratamiento.



Seguridad. Con casi siete MDP se renovó equipo de comunicación y armamento para la Policía Municipal; Uribe destacó que 45 elementos de la corporación cursan, gracias a becas, la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. También mencionó que trabajará para que al terminar su administración Tlajomulco cuente con un sistema de videovigilancia.



Vivienda. Con las nuevas políticas públicas en este rubro, Uribe aseguró que se regulará la construcción de fraccionamientos, también se aumentó el tamaño mínimo para los lotes y se solicitará que los nuevos departamentos y casas que se edifiquen tengan un área mayor a 90 metros cuadrados. Agregó que según los nuevos lineamientos, no habrá edificios con más de 12 pisos de altura.



EL INFORMADOR / PABLO MIRANDA