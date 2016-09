Aristóteles advierte consecuencias por fallas de vigilancia en Fiscalía

No es posible que un ''loco'' abra fuego en una instancia que se supone debe estar vigilada, señala

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- El gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, lamentó el ataque que esta mañana se dio Fiscalía General, en la que falleció una trabajadora social de la dependencia y otras tres más resultaron heridas.

Anunció que habrá consecuencias contra los encargados de la seguridad en el ingreso, pues no es posible que un ''loco'' abra fuego en una instancia que se supone debe estar vigilada.

''Es algo que no podemos aceptar, quiero decirle a la sociedad jalisciense que he dado instrucciones al fiscal, para que se trasladara en la mañana, me informara, y posteriormente fuera con quienes están heridas a darles la mejor atención... Se va a actuar en consecuencia de los responsables de la seguridad de este edificio, edificios públicos donde no podemos advertir que cualquier loco pueda llegar y agredir a personas inocentes''.

Señaló que de acuerdo al último reporte del IMSS, a donde fueron trasladadas las personas que resultaron heridas, no hay buenos pronósticos en su salud y serán trasladadas a un hospital particular.

