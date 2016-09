Almaguer reconoce falla de seguridad tras ataque en Fiscalía

El fiscal confirma la muerte de una funcionaria y el mismo atacante

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer confirmó el ataque de esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía en la Calle 14 que dejó, hasta el momento, un saldo de dos personas fallecidas y tres heridos.

Una de las víctimas mortales fue el mismo atacante, identificado como una persona que laboraba en las inmediaciones del lugar ''haciendo escritos y trámites'' lo que le permitió ingresar al edificio con cierta facilidad, aseguró.

Almaguer reconoció ''un relajamiento no válido y no permitido'' ante esta situación. Aseguró que el atacante ingresó con dos armas cubiertas a tratar un litigio el cuál no resolvió favorablemente, por lo que decidió atacar a empleadas del Módulo de Atención Temprana; una de las cuales, trabajadora social de profesión, perdió la vida por la agresión y tres más resultaron heridas de gravedad: dos trabajadoras sociales y una agente del Ministerio Público.

Almaguer dijo que las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital 46 del IMSS para las atenciones médicas correspondientes y que permanece atento de su situación.

El fiscal lamentó el ''relajamiento totalmente cuestionable'' de las medidas de seguridad que facilitó que el hombre ingresara armado. Aseveró que las investigaciones continúan, pero señaló que no existían antecedentes de violencia del sujeto que fue abatido por la policía.

''Es un ataque de un particular en contra del personal de atención al público de la Fiscalía General'', calificó el funcionario estatal al ataque.

El hombre usó un revólver calibre 38 y no alcanzó a utilizar una pistola escuadra que traía fajada ya que fue abatido.