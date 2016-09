Este miércoles votarán ratificación de Leonel Sandoval

La fracción de MC y Pedro Kumamoto adelantan que no votarán a favor de su ratificación

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Con el voto anticipado en contra de los 14 diputados del partido Movimiento Ciudadano y del legislador independiente Pedro Kumamoto, este miércoles se votará en la Comisión de Justicia la ratificación del Magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval.



El diputado que preside el órgano legislativo, Saúl Galindo Plazola, señaló que el desempeño del magistrado le brinda la posibilidad para ser reelegido en el cargo por un periodo de 10 años, en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.



"En mi función no puedo inclinarme al asunto político, tengo que apegarme al actuar del magistrado en materia jurisdiccional, porque no estaría siendo responsable y no me estaría apegando a lo que dice la ley".



De acuerdo con el dictamen, Leonel Sandoval resolvió un total de mil 366 asuntos de los nueve mil 563 que fueron turnados a la Séptima Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco del periodo que comprende de junio del 2008 al mismo mes del 2016.



Además, se especifica que en este tiempo, el magistrado logró 402 amparos concedidos de los 745 que llegaron a su sala.



Una vez que la Comisión de Justicia dictamine la ratificación, el pleno del Congreso avalará el próximo 22 de septiembre, en sesión ordinaria, la permanencia de Leonel Sandoval en el cargo.

No obstante, este proceso ha sido cuestionado por algunas bancadas debido al parentesco que Leonel Sandoval mantiene en el Poder Ejecutivo y su vinculación con el pasado periodo electoral.



Por estos señalamientos, el coordinador de MC, Ismael del Toro Castro, indicó que su rechazo a la ratificación no cambiará.



"Su participación dejó en claro que él se encargaba de manejar la parte judicial en el proceso electoral y creo que fue una falta grave que no sabemos porqué motivos no se sancionó, pero que para nosotros es un motivo para que la fracción de MC no lo ratifique".



En este tenor, Pedro Kumamoto adelantó que también rechazará una ratificación de Leonel Sandoval. Indicó que propondrá evaluar los 10 perfiles que envió el Consejo de la Judicatura en caso de que se le niegue al magistrado su permanencia en el cargo.



En tanto, el presidente de la Mesa Directiva y de extracción panista, Felipe de Jesús Romo Cuéllar informó se mantendrán cautelosos hasta conocer a detalle el desempeño de Leonel Sandoval.



No obstante, indicó que analizarán todos los señalamientos en contra del padre del gobernador antes de anunciar una votación.



"Tiene que ver el tema del parentesco, es importante dotar al sistema de justicia para que esté lejos de toda mano política y nosotros en estas condiciones analizaremos esto en esta materia".



Para que Leonel Sandoval obtenga su ratificación necesita el aval de 26 de los 39 diputados del Congreso local.



De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece que un magistrado podrá ser reelegido cuando justifique un buen rendimiento al frente del cargo.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ