Piden retomar coordinación de autoridades en ejecución de obras

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco quiere que se saque de la congeladora la iniciativa de reformar la Ley de Movilidad en este tema

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Para el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentra flanqueada de construcciones, pavimentaciones y cierres viales sin control ni ordenamiento.



Carlos Manuel Orozco Santillán, ex diputado local perredista y presidente del organismo, señaló que los programas de obra pública de los municipios, los de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y las intervenciones del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) mantienen a la ciudad en un caos, debido a que no se establecen prioridad en las obras.



Destacó que a esto se suma el impacto que ha generado la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, que mantiene cierres viales y rutas alternas en polígonos importantes de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.



El representante de los arquitectos señaló que se vive un momento histórico debido a la gran cantidad de intervenciones que se realizan en la ciudad.



Por ello, Orozco Santillán pidió al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Felipe de Jesús Romo Cuellar, que retomen la iniciativa de reformar la Ley de Movilidad con el fin de adicionar un artículo que obligue a las autoridades a coordinarse en materia de obra pública.



"Todo mundo le mete mano a las calles, todo mundo hace obra sin consultar, todo mundo está deteniendo la vialidad y en un momento en el que se hace la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, es importantísimo la coordinación".



El presidente del Colegio indicó que el poniente de la ciudad es un claro ejemplo del caos que se vive, ya que las obras de reencarpetado que se ejecutan en el Periférico combinado con las rutas alternas que los ciudadanos toman para esquivar el caos de las obras del Tren Ligero han provocado los conflictos viales que enfrenta el área conurbada.



La iniciativa se elaboró en la 58 Legislatura, cuando Carlos Orozco era diputado por el PRD. Sin embargo, no fue aprobada y se quedó en la congeladora.



El documento plantea que las autoridades aprovechen los horarios nocturnos para el avance de las obras, limitar el paso de vehículos de carga pesada de empresas repartidoras y la implementación de reglas claras para priorizar la ejecución de obras públicas.



Para ello, deberán de modificarse las leyes en materia de Obra Pública del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, reglamentos municipales y la Ley del Organismo Público Descentralizado del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.

