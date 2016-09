Lemus destaca liquidación de deudas en Primer Informe

El alcalde de Zapopan además destaca la conclusión de obras pendientes como el Nodo Siglo XXI, Royal Country, Hospitalito y el Centro Cultural 'La Consti'

ZAPOPAN, JALISCO (13/SEP/2016).- Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, presentó este martes su Primer Informe de Gobierno en el que destacó, entre otras cosas, una baja en la deuda pública municipal y conclusión de obras que habían quedado pendientes en anteriores administraciones, como Nodo Siglo XXI, Royal Country, Hospitalito y el Centro Cultural "La Consti", que al fin será inaugurado el próximo 21 de septiembre a las 19:00 horas.



El presidente municipal señaló que en la pasada administración había deudas de más de 650 millones de pesos con proveedores y 430 millones de pesos en obras públicas. "Hoy hemos terminado no solamente esos pasivos, sino una parte de los recibos de largo plazo de un crédito que se tenía con Banobras, hemos fortalecido a través de tener un menor gasto público, ahorros por 438 millones de pesos para poder destinar esos recursos a servicios públicos, hoy Zapopan goza de finanzas sanas".



Lemus Navarro recordó que este año van a cerrar con un presupuesto de cinco mil 800 millones de pesos. "Recibimos el municipio con mil 280 millones de pesos de deuda, y hoy estamos debajo de los mil 82 millones de pesos de deuda. Este mismo año vamos a tener una deuda bancaria menor a los mil millones de pesos. Hemos fortalecido el cobro de predial, sobre todo de los grandes contribuyentes, y hemos logrado cerrar la corrupción en catastro, con lo que aumentamos el 20 por ciento en comparación con el ejercicio pasado".



Acerca de los recortes federales previstos para el siguiente año, el alcalde señaló que están en la fase de negociación para amortiguar las afectaciones. "Las participaciones no tienen posibilidades de sufrir recortes, lo que sí es en programas de Infraestructura, vamos a presentar en octubre los proyectos que tenemos en vía. No hay un estimado todavía (de reducciones), esto dependerá de la negociación".



El alcalde aceptó que entre los pendientes más grandes de la administración están el sistema de transporte, los baches y el aumento en robo a vehículos. "Son datos de la Fiscalía, los delitos que tuvieron una reducción importante son el robo a casa habitación, robo a negocios y robo a transporte de carga".



Sobre lo que están haciendo en materia de seguridad apostarán a un mayor patrullaje y a la consolidación del C5 a finales de este año. Lemus Navarro recordó que esta semana darán a conocer al ganador del servicio financiero para 250 patrullas y 60 motocicletas, con lo que llegarían a 441 patrullas en el municipio, es decir una patrulla por cada dos colonias. La meta, dijo, es terminar la administración con una patrulla en cada una de las 900 colonias de Zapopan.



La gran cantidad de baches también son una preocupación en el municipio. Como había adelantado a este medio, el alcalde informó que mejorarán vialidades en el municipio. "Sabemos que tenemos un problema muy importante, lo reconocemos, a diario lo sufrimos. En total estaremos construyendo vialidades en los próximos 12 meses por mil 600 millones de pesos, entre ellas por ejemplo Avenida Santa Margarita desde Avenida Aviación hasta Periférico; López Mateos Sur, entre Periférico hasta Copérnico y 5 de mayo en San Juan de Ocotán".



Anuncian "SíTren" en Carretera a Colotlán



En la presentación del Primer Informe de Gobierno estuvieron presentes Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del Estado; Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Poder Judicial del Estado; Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara; Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara y el diputado Pedro Kumamoto, entre otros.



Aristóteles Sandoval Díaz anunció durante su intervención que al finalizar la Línea 3 del Tren Ligero habrá una ruta de "Sí Tren" para Colotlán. "Con una Línea Verde que podrá llegar hasta sus hogares, hasta sus colonias con un mejor servicio, me comprometí con el presidente y lo vamos a lograr".



El gobernador dijo que seguirán apoyando al Centro Cultural Universitario (CCU), al que han destinado 154 millones de pesos, y buscarán la mejor vialidad para la zona (el proyecto del CCU es peatonalizar Periférico a la altura de Parres Arias para unir CUCEA con la Biblioteca Juan José Arreola). "Si nosotros en la sesión de Consejo Metropolitano tomamos la decisión de votarlo para tener un paso deprimido por Periférico, podemos llevar un gran beneficio a los universitarios. Si así se acuerda estaremos orientando los recursos para la construcción en Periférico".



Pablo Lemus detalló que la Línea del "Sí Tren" iniciaría en el Ángel Leaño -donde estará la última estación del Tren Ligero- para seguir por Carretera a Testan y dar vuelta por Carretera Colotlán hacia Valle de los Molinos. "Se aprobó en la junta de consejo Metropolitano invertir recursos para la construcción del SíTren, que va a unir desde el Hospital Ángel Leaño hasta los primeros cinco kilómetros de Carretera a Colotlán".



Ya hay fecha para Centro Cultural "La Consti"



Luego de que el pasado 31 de marzo se cumpliera el primer plazo de la actual administración para la inauguración del Centro Cultural "La Consti", este al fin abrirá sus puertas al público el próximo 21 de septiembre a las 19:00 horas. Pablo Lemus Navarro recordó que en el lugar habrá una biblioteca de 60 metros cuadrados, Registro Civil, centro de atención médica, estacionamiento para 100 vehículos, 37 salones de clases, dos estudios de grabación y un gran foro para 500 personas. "Se estarán brindando clases de música de todos los instrumentos que componen una Orquesta Sinfónica, clases de baile para niños, niñas, clases de idiomas".



Otros temas destacados



-VíaRecreActiva: 14 millones de pesos para la Vía RecreActiva de 6.5 kilómetros que une Atemajac con Andares (faltan renta de bicicletas). Esperan un millón de visitantes en 2016.



-Transparencia: Todos los miembros del Gabinete presentaron su declaración 3 de 3



-Predios invadidos: Recuperaron un predio frente a Colomos III en donde construyeron El Polvorín II, primer parque incluyente de Zapopan con una inversión de cinco millones de pesos.



-Medio Ambiente: 300 mil árboles plantados en colaboración con Extra A.C y otras asociaciones.



-Ratificación de Mandato: En 2017 preguntarán a ciudadanos si quieren que la administración siga al frente.

-Servicios Municipales: Lanzamiento de Digitrámite, hace tres semanas, para hacer el trámite de prelicencias y licencias de giros comerciales A y B.



NUMERALIA



Mil 663 MDP para obra pública (224 millones de fondos federales)

65 MDP para baches

40 MDP para 22 unidades deportivas

22 mil 500 pesos recaudados por multas de banquetas libres





EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ