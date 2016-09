Baja impacto de la nómina tapatía con alza en ingresos

Recursos adicionales y eficiencia en recaudación contribuyeron a la mejora de finanzas del municipio

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Durante una sesión solemne, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, presentó ayer su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó ingresos adicionales para el municipio por dos mil 783 millones de pesos.

Esos recursos permitieron bajar el impacto de la nómina en el presupuesto de egresos: el año pasado, 54% del gasto se iba a la plantilla laboral; hoy bajó a 42 por ciento. Una reducción de 12 puntos porcentuales.

Lo anterior se debe a que, según el alcalde tapatío, el presupuesto de cinco mil 640 millones de pesos pasó a ocho mil 423 millones en el periodo en referencia.

Esto sucedió gracias a la eficiencia en la recaudación propia, las participaciones federales para proyectos específicos y el fondo de compensación de acciones urbanísticas irregulares.

“En total, aumentamos el presupuesto 49% y logramos bajar el peso de la nómina respecto al presupuesto global. Esto sucedió a pesar de que hicimos más contrataciones en las áreas operativas. Se redujo el peso de la burocracia y eso es un gran logro”.

Indicó que el municipio tiene una situación financiera más sólida con respecto a la que se enfrentaron cuando recibieron la administración.

“Reducimos las deudas a corto plazo en 62%, ya quedamos en cero con Pensiones del Estado y con la CFE. Al hacer el cálculo global junto con la deuda a largo plazo nos encontramos con una reducción del 23 por ciento”.

Añadió que el saneamiento de las finanzas municipales permitió al Ayuntamiento mejorar su calificación crediticia y ser considerada con AA- por HR Ratings.

Consideró que los primeros 11 meses al frente del Ayuntamiento le dejaron como aprendizaje tomar las cosas con “mayor serenidad y con la cabeza fría”.

Al respecto de su equipo de trabajo, señaló, deberán entender que están bajo escrutinio público y que, por lo tanto, tendrán que cuidar la manera en la que se manejan.

VOCES

Ciudadanos ausentes

No creo que haya sido un informe diferente (…) fue una convocatoria totalmente tradicional. Los grandes ausentes fueron los ciudadanos.

El contenido deja mucho que desear: de expectativas; le faltó muchísima autocrítica, pues sólo utilizó un poco para cuestionar el trabajo del Gobierno del Estado. Es un informe más bien marcado por un proyecto político que por un proyecto de ciudad.

Alfonso Petersen, regidor del PAN.

Victimización

Fue un discurso de victimización: Enrique Alfaro siempre ha querido culpar a administraciones anteriores, pero la parte que no dice es que la mayor parte de la obra pública que se ha hecho este año, y el que viene, tiene que ver con recursos estatales y federales que se les están aportando. Esto no sería posible si no hubiera la voluntad política del gobernador Aristóteles y del Presidente de la República (Enrique) Peña Nieto.

Ángeles Arredondo, regidora del PRI.

Pide atender la procuración de justicia

Enrique Alfaro aceptó abiertamente “no estar satisfecho con lo que se ha hecho” en este rubro. También advirtió que la corporación se ha reforzado con 700 oficiales, algunos que antes prestaban servicio de escolta y otros que de plano no sabían qué labor desempeñaban.

Pidió la atención del gobernador, Aristóteles Sandoval, en el rubro de procuración de justicia, pues mientras la Policía de Guadalajara ha detenido a cuatro mil 079 personas que han cometido algún delito (sin contar a más de cinco mil por faltas administrativas), la Fiscalía del Estado apenas ha llevado a prisión a 54.

Destacó la compra de 146 patrullas, 48 motocicletas, 30 segways y dos drones de vigilancia, así como la rehabilitación del helicóptero Zeus, que no funcionaba desde la administración anterior. También el modelo de cuadrantes para la creación de una agencia metropolitana de seguridad.

Habló de los indicadores a la baja, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en delitos como robo a personas, a negocios y a casas habitación, aunque sí hay un alza en robo a vehículos.

LA ENTREVISTA

“El mayor desafío, modelo de seguridad”

Construir e implementar el modelo de la Agencia Metropolitana de Seguridad es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la administración del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

En entrevista, explicó que una de las cuestiones más complicadas del proyecto será la homologación salarial de los policías en los nueve municipios metropolitanos. “Esto implica un ajuste presupuestal en términos de subsidiariedad de los municipios que tenemos más recursos para ayudar a los que tienen menos. Porque si no lo hacemos, lo que vamos a generar es que en la periferia de la ciudad aparecen procesos delictivos que terminan afectando a todos”.

La Policía Metropolitana deberá arrancar en enero conformada como un Organismo Público Descentralizado (OPD). Actualmente tres mesas técnicas discuten temas administrativos, operativos y jurídicos del nuevo mando antes de enviar el proyecto a la Ciudad de México.

Apuntó que el comisario metropolitano tendrá una línea directa de mando con el gobernador, aunque las decisiones se tomarán en la Junta de Gobierno del OPD (también integrada por el mandatario estatal y todos los alcaldes). Por su parte, las cuestiones administrativas dependerán completamente de la Junta. Acentuó que algunos elementos de la Policía del Estado podrán incorporarse a la Agencia para reforzar el estado de fuerza y que el fiscal se involucraría eventualmente en la Junta de Gobierno. Hoy, entre todos los municipios cuentan con más de siete mil policías.

• Delincuencia

—De los indicadores delictivos, ¿hay alguno que le preocupa?

—El robo de vehículos es uno de los indicadores que no hemos podido bajar. La manera en la que opera la delincuencia en este tema evolucionó y es difícil de descifrar porque tenemos trabajos muy limitados de inteligencia para conocer cómo operan.

No estoy satisfecho con el ambiente de seguridad en la ciudad.

—¿Qué opina del supuesto audio que se difundió del “Mencho” (líder de un cártel, amenazando a policías)?

—No sé si sea auténtico, he visto algunas declaraciones encontradas en los medios y entiendo que dijeron que sí es real. Las policías de este país están infiltradas… es una realidad.

—¿Le han pedido que relaje la seguridad?

—No. Ni cuando fui presidente de Tlajomulco, ni hoy.

• Mercado Corona

—¿Qué resultados tuvo la auditoría al nuevo mercado?

—La auditoría la está haciendo el Consejo Ciudadano y apenas se está terminando; nos entregaron algunos resultados la semana pasada. No quisiera adelantarme al tema, pero puedo decir que se analizó todo el proceso de los grupos constructores, de licitación y de contratación. La semana próxima presentamos resultados.

—¿Podría haber alguna denuncia penal?

—Yo creo que sí. Fue un proceso mal realizado y con decisiones mal tomadas en algunos casos.

—¿Ya otorgaron las licencias para abrir el último nivel de estacionamiento?

—No. Técnicamente ya se resolvió el problema de las filtraciones de agua y ya que culmine la auditoría veremos si están en condiciones para otorgar las licencias de operación.

• Deudas

—¿La reestructuración de la deuda del Ayuntamiento tendrá algún costo para el municipio?

—Se tiene que hacer un pago de 150 millones en el caso de la deuda con Bancomer, pero si comparas el costo por la modificación y lo que cuesta la reducción de la tasa, la ventaja es infinitamente superior en lo que queremos hacer. Esperamos que con todas estas medidas puedan acomodarse las finanzas para 2017 (en total, la alcaldía debe a Bancomer y Banorte la cantidad de dos mil 202 millones).

• Metro Meters

—¿Cuál es el estatus de la concesión de los parquímetros?

—Están corriendo los tiempos jurídicos para el desahogo de un procedimiento que es complejo, pero estaremos en condiciones para retirar la concesión durante este mes.

—¿Quién y cómo van a operarlos?

—La decisión sobre lo que sigue aún no está tomada y habrá qué hacer una evaluación. Creo que los parquímetros pueden ser un instrumento que sirva para la gestión inteligente del estacionamiento y del espacio público en la ciudad.

—¿Lo hará el Gobierno o un particular?

—Eso tendría que ser una decisión del pleno del Ayuntamiento. Creo que el Gobierno puede prestar el servicio y tendremos que analizar qué implica exactamente.

Sea a través de una empresa privada o a través del Gobierno, tiene que haber una reorganización de los parquímetros.

—¿Van a reducir el número de parquímetros?

—Podríamos reubicarlos, o a lo mejor hasta aumentarlos en las zonas donde se justifique su presencia. Todavía nos faltan cosas por regular en el espacio público. Ya avanzamos con los valet parking y el tema de los apartalugares, que todavía tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar.

• Estacionamiento en La Normal

—¿Qué surgió de su reunión con la SCT?

—Conseguimos que la SCT revise el proyecto en la Glorieta de La Normal (de la Línea 3) para construir ahí un estacionamiento disuasorio para que los vehículos particulares se queden ahí y no entren al Centro. Podemos tener ahí tres mil cajones.

—¿Cuáles son los detalles de esa obra?

—Es muy importante hacerlo ahorita. Tenemos que aprovechar la excavación y eso implica toda la conectividad de la red subterránea a los polígonos que van a formar el distrito urbano de La Normal, toda esa zona se va a reconvertir.

Lo que nosotros vamos a evaluar es si la superficie de la glorieta podría tener algún aprovechamiento comercial.

CLAVES

Avances

Pavimentos. Aunque el plan ya estaba en marcha, las lluvias frenaron la estrategia de repavimentación que inició el Ayuntamiento un mes antes de que azotara el temporal. Para octubre comenzará una estrategia para renovar las vialidades secundarias que contempla más de mil millones de pesos “sin deuda pública”.

Infraestructura. Dijo que hay más de tres mil 200 millones de pesos que serán gastados, entre recursos del municipio, estatales, federales y privados, para mejorar la vista de la ciudad.

Social. Presumió una inversión de 600 MDP en programas sociales.

Ordenamiento. El alcalde destacó el ordenamiento del ambulantaje (principalmente en el Centro), de las banquetas y de los anuncios y vallas.

Basura. Remarcó que la modificación de la concesión de Caabsa Eagle permitió al Ayuntamiento ahorrar 37 millones 364 mil pesos entre octubre de 2015 y julio de 2016. Se aplicaron tres medidas: el pago de tarifas diferenciadas, por la utilización del relleno sanitario y la implementación de elementos de control y evaluación de la operación de la concesionaria.

Corrupción. Para combatirla, la Contraloría elaboró una metodología homologada para la emisión de auditorías a dependencias y OPD.