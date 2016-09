Invitan a amas de casa y empresarios a participar en Macrosimulacro

Protección Civil Jalisco asegura que toda la población debe estar preparada para hacer frente a un evento de la manera adecuada

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- "Hay una gran parte del sector social que realmente no se preocupa por preparar a su gente, y hablo a nivel de empresa como también en amas de casa, jefes de familia, pareciera ser que ocupamos vivir en carne propia las tragedias para saber que sí existen. Hay incendios todos los días, los sismos se dan con mucha frecuencia", apuntó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos (UEPCB), Trinidad López Rivas, por lo que invitó no sólo a los usuarios de edificios de gobierno sino a la población en general a participar en el Macrosimulacro, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Toda la población debe estar preparada para hacer frente a un evento de la manera adecuada: conducirse con calma y dirigirse a las salidas y a los puntos de encuentro, si se encuentran en el interior de un inmueble. Esto incluye a los empresarios, que también pueden realizar estos simulacros, previamente planeados, a las seis de la tarde de ese mismo día.

"Es lamentable que tengamos que escuchar a un empresario que diga, 'no podemos perder tiempo, tenemos que trabajar en la producción, lo que nos interesa es la producción'. La seguridad es parte de la producción".

También exhortó a que todas las dependencias de gobiernos municipales deben sumarse, pues se identificó que en los simulacros del año pasado al menos 25 municipios de los 125 en Jalisco no realizaron este ejercicio.

"Hay municipios que no exigen a sus dependencias tener sus unidades internas de protección civil y hay municipios que no hacen absolutamente nada, al menos el año pasado no hicieron nada municipios del interior del Estado, sobre todo del norte de Jalisco, donde hemos encontrado alcaldes y escuchado decir, 'en este municipio no pasa nada'. Yo quisiera saber en qué municipio no hay transporte de materiales peligrosos, donde no hay amas de casa que cocinan con gas LP. En todas partes hay riesgos, donde no hay riesgos es en donde no hay seres humanos".

Recordó que actualmente son más frecuentes los sismos en la Zona Metropolitana debido a la falla en la zona de Tesistán, además que pidió no olvidar que un sismo fuerte, de unos 7.5 grados Richter a unos 100 kilómetros de la Costa Sur, puede provocar un tsunami como el que inundó La Manzanilla en 1995.

Finalmente, invitó a estar alertas por los ciclones que aún se pueden presentar en las costas de Jalisco pues faltan aún dos meses para que concluya el temporal y según las estimaciones de los expertos, se prevén aún unos ocho fenómenos de esta naturaleza en las costas del país. Octubre, de hecho, es el mes en el que este tipo de eventos afectan con más frecuencia esta Entidad.