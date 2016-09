Renuncia titular de SIOP

Roberto Dávalos López sale por motivos personales; entra Netzahualcóyotl Ornelas

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció esta tarde la salida del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Roberto Dávalos López.

Según el mandatario estatal, el funcionario presentó su renuncia por motivos personales, la cual fue aceptada.

"He tomado la decisión de aceptárle la renuncia, reconociendo el gran compromiso de Roberto, un profesional, un hombre técnico, que el día de hoy deja una secretaría avanzando, con proyectos de infraestructura trascendentales para el Estado".

En su lugar, quedará Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, quien se ha desempeñado como secretario particular del gobernador y jefe de Gabinete en esta administración.

Sandoval Díaz reconoció el trabajo que el funcionario saliente hizo en tres años seis meses, con una planeación técnica ordenada de las obras que se han realizado.

"Deseo todo el éxito que te sigues mereciendo en tus actividades, y decirles que esto obedece a que ya desde hace algunos meses, al ingeniero se le había invitado a otra área, él decidió cuidar un tiempo, me presentó su renuncia, hoy la hemos aceptado".

Además de los cambios, el gobernador anunció que la SIOP será objeto de un programa de combate a la corrupción y a la impunidad, con la finalidad de tener una mayor y mejor transparencia de los procesos para evitar sobreprecios y malos manejos.

Durante el anuncio de los cambios, el gobernador tomó protesta a Ornelas Plascencia, quien posteriormente anunció que hará una evaluación del trabajo de directores generales, para pronto anunciar quién lo acompañará en esta nueva encomienda.

Se reforzarán los sistemas de consulta pública de toda la inversión que se haga por parte de la SIOP, además de que se pedirá a la Contraloría del Estado que la revisión de procesos sea "permanente y escrupulosa".

"En días pasados se hicieron expresiones sobre probables actos de corrupción; en ese tema voy a ser muy claro, su servidor no va a especular sobre el tema, la Contraloría del Estado está auditando e informará al respecto una vez concluido su trabajo; si existen señalamientos directos de supuesta corrupción y un ciudadano no quiere ventilarlos públicamente, ofrezco la privacidad de mi oficina para que me platiquen del tema".

Frase:

"Tengo un diagnóstico claro del reto que tenemos encima; la instrucción precisa que tengo del señor gobernador es reforzar el trabajo en todos los frentes: planeación, contratación, ejecución, todo con absoluta transparencia".

Netzáhualcóyotl Ornelas Plascencia, nuevo titular de la SIOP.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR