Más de 10 enfrentamientos en Jalisco en lo que va del año

Advierten que son síntoma de una fuerte presencia delictiva que busca el control de un territorio

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2016).- El 2 de septiembre, un grupo de alrededor de doce personas se enfrentó a balazos contra elementos de la Fuerza Única Regional en el rancho La Labor de Guadalupe, municipio de Hostotipaquillo. Los sujetos armados dispararon en contra de las patrullas pero al ver que repelieron la agresión decidieron escapar hacia el poblado de San Simón en dos camionetas. Sin detenidos, las autoridades aseguraron tres vehículos, una camioneta Dodge Ram, un Ford Mustang y una Mercedes Benz, además de armas.

Este fue el último enfrentamiento registrado en Jalisco, que en lo que va del año ya suma una docena, al menos en los reportes de la Fiscalía y en registros periodísticos.

Estas manifestaciones de violencia son un síntoma de una fuerte presencia de grupos del crimen organizado que buscan el control de un territorio, advirtió José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

"Es la operación de los grupos del crimen organizado que pelean las plazas, que pelean las ciudades para trasiego de droga y para cometer algunos otros delitos, porque cuando ellos tienen una plaza pueden secuestrar, pueden extorsionar, hay robo de gasolina, hay contrabando, en fin. Esas plazas significan mucho dinero y por esa razón se van disputando, se van peleando".

Y esto no excluye los enfrentamientos con las corporaciones policiales, que pueden tener origen en varios supuestos. "La autoridad les está impidiendo que hagan su trabajo, la autoridad se está oponiendo a que se queden con la plaza, o la autoridad, en algunos de los casos, está protegiendo a un cártel enemigo, entonces es cuando enfrentan a la autoridad".

En once enfrentamientos han fallecido nueve personas, tres civiles fueron lesionados y un policía herido. En este conteo no se tomó en cuenta el ataque contra policías de Tlaquepaque el pasado 24 de febrero, donde los criminales asesinaron a tres oficiales que no pudieron repeler la agresión.

Ortega Sánchez aclaró que los enfrentamientos pueden controlarse en la medida en que las autoridades actúen de manera efectiva.

"Lo que tienen que hacer es poner límites, no dejar que se maten o se priven de la libertad sin que pase nada, tiene que haber un castigo, una sanción, una investigación con responsables. Si no hay ese castigo, si hay impunidad, si la autoridad deja correr la violencia pensando que si entre ellos se matan no va a pasar nada, lo único que sucede es que estos grupos se van fortaleciendo y aprenden la guerra, y el factor determinante en esta disputa es la violencia".

Los eventos:

7 de enero. Civiles en dos vehículos se enfrentaron en el kilómetro 44+800 de la carretera Guadalajara-Tepic, en el municipio de Amatitán. Un hombre murió y un menor de edad quedó lesionado.

17 de febrero. Civiles y oficiales de Fuerza Única se enfrentan en la población de El Chipinque, en Lagos de Moreno.

18 de febrero. Elementos de Fuerza Única y policías de Lagos de Moreno se enfrentan en la comunidad de Salsipuedes; cuatro presuntos criminales muertos.

22 de febrero. Un enfrentamiento entre policías de Fuerza Única y sujetos armados en Lagos de Moreno deja un saldo de tres civiles muertos en el libramiento hacia Encarnación de Díaz.

24 de febrero. Oficiales de Fuerza Única se enfrentan con civiles en la delegación Comanja de la Corona. Una persona detenida y una camioneta y un rifle con lanzagranadas asegurados.

15 de marzo. Presuntos asaltabancos se enfrentan a policías asignados a Casa Jalisco en el fraccionamiento Monraz. Uno civil falleció, uno lesionado y se detuvo a otro.

23 de junio. Por la madrugada se enfrentan civiles con oficiales en Tepatitlán, en boulevard Anacleto González Flores y Matamoros. Un civil menor de edad y un policía investigador lesionados.

26 de julio. Enfrentamiento en Etzatlán entre civiles y personal de Fuerza Única en el kilómetro 7 de la carretera Magdalena-Etzatlán, en el poblado El Trapiche. Sujetos en dos autos disparan a los oficiales al verlos. Se detuvo a dos personas.

30 de agosto. Sujetos en una camioneta se enfrentaron a balazos con personal de Fiscalía en una brecha que conduce a la población de Buenos Aires, en Degollado. Se retuvo a dos personas.

31 de agosto. Presuntos asaltabancos se enfrentaron con policías en Tlajomulco en Santa Fe. Los sujetos dispararon contra los policías e hirieron a uno. Se detuvo a uno.