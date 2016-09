Planean visitas guiadas al primer parque incluyente

El espacio no está destinado sólo para gente con limitaciones motrices, sino para todo el público

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2016).- Es domingo a mediodía y el parque El Polvorín II está lleno de gente. Hay adultos en bicicleta, niños arriba de los juegos, personas en los aparatos de ejercicios o descansado a la sombra de un árbol y uno que otro ciudadano pasea a su mascota.

Sin embargo, en más de tres horas no se ve a personas con discapacidad; los columpios para sillas de ruedas son usados como canastas por visitantes que no tienen limitaciones físicas.

Rodolfo Flores González, coordinador general de Construcción de la Comunidad del Ayuntamiento de Zapopan, señaló que desde la apertura de El Polvorín II, el pasado 10 de agosto, hubo una gran respuesta por parte de las personas.

Aceptó que, aunque tienen más visitantes sin algún tipo de limitación, esperan que poco a poco acudan más ciudadanos con discapacidad al espacio instalado en la calle Manuel Ávila Camacho a su cruce con Avenida Patria.

Al respecto, Flores González adelantó que el presidente municipal, Pablo Lemus está tan interesado en que visiten el parque, que les pidió organizar un programa de visitas guiadas que tendrán listo próximamente. “Queremos poner un vehículo del Ayuntamiento para hacer visitas guiadas. Que la gente pueda solicitarnos el servicio, iríamos por ellos, los llevaríamos”.

El funcionario indicó que atenderán a instituciones y particulares. “Muchos tienen dificultad para trasladarse. Sabemos lo complicado que es moverse y buscamos que batallen menos; afinamos la estrategia para una ruta este año (...) Son personas que no habían disfrutado de un lugar como este. Tengo presente a una niña en silla de ruedas que hace unos días nos visitó de Oblatos”.

Ayuntamiento de Zapopan prepara mejoras para El Polvorín II

Además de transportar gente a El Polvorín II para que disfrute de sus instalaciones, el municipio pretende realizar otros trabajos en el lugar, entre ellos, terminar con la instalación de señalética, además de instalar un par de baños y juegos adicionales para niños sin limitaciones en su actividad.

“Estamos a la espera para que nos los entreguen (los letreros) para cubrir un poco esa falta de señales; tenemos permanentemente personal capacitado en el lugar”, informó Rodolfo Flores González, coordinador general de Construcción de la Comunidad del Ayuntamiento de Zapopan.

El Polvorín II es un parque ubicado en Zapopan diseñado para que personas con discapacidad puedan disfrutar de los juegos.

Héctor Rosas, cuidador matutino del primer parque incluyente de Zapopan, subrayó que a las personas se les explica que algunos de los juegos son especiales para visitantes en silla de ruedas, pero no restringen su uso, porque no pasa nada si se suben personas sin discapacidad, aunque no fue diseñado para ellos.

“Sí vienen personas con discapacidad, pero también mucho público en general que vienen a hacer ejercicio o correr. Al día hay un promedio de 80 personas. Como no está muy socializado mucha gente no sabe, o a veces piensan que es de acceso restringido”.

Autoridades consideran que debido a la gran respuesta que han tenido y las felicitaciones, el siguiente año podrían abrir más parques de este tipo.

Proyectos abonan a la inclusión de personas con discapacidad

María Antonieta Ángel de Comunicación del Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C. (Ciriac), indicó que, aunque no tenían conocimiento que existía un parque incluyente como El Polvorín II, sería viable hacer una visita: “Es de mucha importancia por la inclusión que se debe de dar, de no hacer distinción. Áreas recreativas hay pocas que tengan inclusión”.

La activista señaló que este es un primer paso para una sociedad incluyente: “Que el Gobierno empiece con estas acciones: hay un parque, una playa (ubicada en Cuastecomates), y que sigan abonando”.

Susana Delfín, madre de Santiago, quien ya es usuario frecuente de El Polvorín II, resalta que es muy difícil encontrar lugares incluyentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde se enfrentan una serie de obstáculos que te invitan a no volver.

“Por ejemplo, cuando fuimos al parque Rubén Darío, la bajada era muy empinada. Otra vez fuimos al Centro y te encontrabas con que tenías que bajar de la calle por coches que se estacionan en las banquetas. O cuando caminas por la ciudad hay banquetas que están con ladrillos levantados y es pesado”.

Delfín considera que el programa de paseos que contempla la administración municipal es una buena idea. “Sí nos serviría al igual que a los niños del colegio donde va Santiago. Todos tienen alguna discapacidad o están silla de ruedas. Estaría padrísimo que los llevaran a un recorrido”.

Agregó: “Se me hace importante crear la cultura. Mi amiga, cuando fue con sus hijos, me dijo que en el lado de la silla de ruedas se subían como seis niños que no lo requerían. Quizá puedan poner otros juegos para los hermanos o acompañantes”, añadió Susana.