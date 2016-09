Frente Pro Diversidad pide se respeten derechos humanos

''No estamos de acuerdo con los discursos que atentan contra los derechos de la población LGBT del Estado'', comenta Carlos Becerra

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2016).- Vestidos de negro y portando banderas con los colores del arcoiris, alrededor de 20 personas, entre hombres, mujeres y niños, se manifestaron este sábado afuera de Palacio de Gobierno, para exigir que se respeten los derechos humanos y entregar un pliego petitorio.



"Estamos haciendo una manifestación simbólica por el Estado laico. En el pliego estamos pidiendo al Gobierno de Jalisco que ellos intervengan, no estamos en contra de la marcha que van a hacer, simplemente no estamos de acuerdo con los discursos que atentan contra los derechos de la población LGBT del Estado", comentó Carlos Becerra, secretario de Unión Diversa de Jalisco.



La manifestación comenzó a las 11:00 de la mañana y fueron recibidos en el recinto por Juan Carlos Benítez, representante del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, quien se comprometió a abrir una mesa de diálogo con el Frente Pro Diversidad.



"La próxima semana comenzaremos a trabajar. El matrimonio igualitario ya es un hecho legal, pero en algunos registros civiles no están permitiendo casar, entonces vamos a hacerle llegar al Gobierno del Estado en qué municipios no están trabajando", dijo Becerra.



Por otro lado, señaló que en los últimos 10 días han recibido amenazas, por lo que ya se han acercado a la Fiscalía General de Jalisco. "Hemos recibido correos electrónicos con amenazas de muerte y nos han hackeado cuentas. Hasta el momento somos cuatro los afectados y ya estamos haciendo el trámite para levantar las denuncias".



Para finalizar, integrantes del Frente Pro Diversidad, que integra a 25 organizaciones civiles, hicieron un llamado a no acudir a la marcha que realizará el Frente Nacional por la Familia este sábado a las 17:00 horas y se deslindaron de cualquier acto de violencia.

Además, invitaron a la “pedaleada” que se llevará a cabo este domingo a las 11:00 horas, saliendo de la calle Madero, en el cruce con Avenida Federalismo. En este mismo sentido, se está citando a las 17:00 horas a participar en la marcha a favor de la aprobación del matrimonio igualitario y la ley de identidad sexogenérica, la cual iniciará en la avenida Hidalgo en su cruce con avenida Chapultepec



EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN