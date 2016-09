La Fiscalía de Jalisco conocía audio del 'Mencho' desde hace cinco meses

Un elemento entregó la grabación el 24 de marzo

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2016).- Tanto autoridades federales como estatales afirman que no se ha comprobado la veracidad de un audio donde el líder del cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el “Mencho”, regaña a un comandante policiaco.

La Fiscalía tuvo conocimiento del audio el 24 de marzo, luego que fuera entregado por un elemento, quien está a disposición del comisionado de seguridad pública a nivel estatal, además de que se le inició un proceso interno de investigación.

En rueda de prensa, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, afirmó que ayer tuvo comunicación con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien le informó que desconoce por qué en dos medios de comunicación nacionales se informó que fue la dependencia a su cargo la que verificó el audio.

“Quiero decirlo, con mucha claridad: no tenemos los elementos forenses y científicos. Es decir, la Fiscalía General del Estado no tiene la voz de este sujeto y por lo tanto no nos será posible autentificarlo”.

La CNS envió un comunicado donde, de manera escueta, asegura que ellos tampoco certificaron la veracidad de la grabación. “En relación a un audio difundido por un medio de comunicación el día de hoy (ayer), en donde se escucha una conversación entre dos individuos, la Comisión Nacional de Seguridad informa que esta institución en ningún momento autentificó dicha grabación”.