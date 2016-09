Pasajera relata el accidente entre una locomotora y una midibús de la ruta 640

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2016).- Era una sola máquina la que viajaba sobre los rieles sin jalar vagón alguno, por lo que no tendría sentido para algún conductor intentar ganarle el paso. La máquina pitaba estridentemente y hasta encendió las luces, por lo que también resulta extraño que alguna persona no se percatara de que se aproximaba. Fue lamentable, raro y a la vez afortunado lo que ocurrió.

Aún estaba oscuro cuando Monique Mzirahi viajaba junto con unas 25 personas más en aquel midibús de la ruta 640 con rumbo hacia su trabajo, por la zona de Plaza del Sol, minutos antes de las siete de la mañana. El vehículo tomó su derrotero por López Mateos en el sentido hacia el norte y se dirigió hacia avenida Inglaterra, donde cruzan por las vías del ferrocarril en el desnivel que pasa sobre los carriles centrales de López Mateos.

"Se escuchó el sonido del tren, prendió las luces el tren pero el camionero no se frenó. Yo estaba parada dos asientos atrás del chofer cuando la gente empezó a gritarle y después nomás sentí el golpe y el camión que se volteaba. Vi para la izquierda y estaba el abismo, dije 'pues nos vamos a matar', estaba de lado el camión ya para caerse casi".

La máquina tomó por el costado derecho al midibús y lo llevó hacia el borde del desnivel, donde el camión se estrelló por el otro lado con el barandal de protección. Ladeado el midibús, no fue más allá porque el maquinista logró frenar la locomotora, que de haber ido jalando más vagones seguramente no se hubiera detenido tan rápido.

"La gente que estaba del lado derecho se cayó, vi a una señora que estaba con sangre en la frente, fue un shock para todos. Yo lo que hice es que vi el abismo, vi la puerta y brinqué a la gente y le empecé a gritar al camionero que abriera la puerta pero el señor estaba en shock también. Abrió la puerta y yo brinqué, no se cuánta altura y ya me salí caminando".

Un joven viajante rompió también el cristal del midibús por donde comenzaron a descender más personas, en su desesperación de bajar rápido ante el temor de que el camión se fuera para abajo.

No tardó mucho, aseguró Monique, en bajar todas las personas. Entre el tumulto le prestaron un celular con el que llamó a su esposo, que rápido llegó pues viven cerca de ese punto. "Vi que el chofer ya se iba y mi marido lo agarró y llegó la policía y ya se lo llevaron".

Ella tuvo golpes y hematomas en piernas, frente y espalda; como el resto de pasajeros, fue revisada y atendida por los paramédicos y los rescatistas que llegaron a los pocos minutos: "El señor bombero, el 'Güiri Güiri' me ayudó, yo le dije, 'señor se parece usted al 'Güiri Güiri', y me dijo 'No señora, soy el 'Güiri Güiri'".

Aunque se revisaron 19 personas golpeadas, sólo once tuvieron lesiones de regulares a leves, de las que nueve firmaron para desistirse de atención. "Gracias a Dios todos nos salvamos, estuvimos a un minuto por una indiscreción de un camionero, si hubieran venido más vagones nos vamos al abismo y los coches que están pasando, hubiera sido un accidente muy fuerte". Monique terminó por agradecer también a los bomberos y los paramédicos. Agentes de vialidad aclararon que en el sitio donde quedó el midibús no estuvo en riesgo de caer del desnivel.

El conductor y permisionario de la unidad accidentada fue identificado como Agustín Álvarez Murillo, de 43 años, a quien le será cancelada su licencia de conducir, informó la Secretaría de Movilidad.