Tonalá enfrenta dificultades económicas por deuda

Durante su Primer Informe de Gobierno, Sergio Chávez destacó proyectos de obra pública y admite pendientes

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- El obstáculo principal que enfrenta Tonalá es la deuda pública heredada, que en este momento alcanza los 959 millones de pesos, lo que significa tener comprometidos los recursos municipales por los próximos 20 años, señaló el alcalde de la cuna alfarera, Sergio Chávez Dávalos, al rendir su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó proyectos de obra pública por iniciar y en proceso, gracias al apoyo de instancias estatales y federales.

"No es correcto adquirir deudas, gastarse el dinero y dejar que los gobiernos futuros paguen, porque eso revela egoísmo y nulo compromiso con la comunidad a la que debemos servir", señaló el primer edil ante autoridades estatales encabezadas por el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, alcaldes metropolitanos, ex presidentes municipales de Tonalá, legisladores federales, entre otros.

En materia de obra pública, dijo, está en marcha un amplio programa con una inversión de más de 397 millones de pesos, que incluyen obras concluidas y en proceso, entre las que destacó: la pavimentación en las calles Loma Dorada, empedrado zampeado en la Colonia Jalisco, la primera etapa del parque lineal en Loma Dorada y acciones en el Parque Solidaridad.

Entre las obras destacó la renovación total de avenida Tonaltecas, arteria que indicó es el principal foco de desarrollo del centro histórico.

Con el programa "Vamos Juntos" se favorecerá a habitantes de lugares como Santa Paula y Jauja, se construirá una Unidad Médica de la Cruz Verde y se mejorarán las calles con 200 mil metros cuadrados de empedrado de cuña, se rehabilitará el canal El Carril y se efectuará la reconstrucción de la Unidad Deportiva, detalló.

También mencionó que se proyecta la próxima construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio

En materia de seguridad, Chávez Dávalos resaltó que en Tonalá existe una reducción en los delitos de alto impacto.

Asimismo, al reiterar el agradecimiento a autoridades estatales, el primer edil tonalteca recordó que antes de los primeros 60 días de su administración, les entregaron el primer apoyo consistente en 10 patrullas.

No obstante, algunos de los temas pendientes de resolver son la recolección de basura y el alumbrado público, "son dos grandes exigencias de los ciudadanos, y estamos haciendo acciones extraordinarias para cumplir de mejor manera en las colonias".

Le quedan a deber a los tonaltecas

En el primer año de la administración tonalteca, se le está quedando a deber a la ciudadanía, consideró el regidor, Jorge Vizcarra. En el tema de obra pública, señaló, se destacaron obras en proceso o por iniciar que se realizan con recursos federales y estatales, de manera que, desde su punto de vista, no debieron anunciarse todavía como logros.

Se anunciaron dos cruces verdes, en Santa Paula y en la Colonia Jalisco, sin embargo, una está en proceso de terminarse y otra en darse en comodato a Gobierno del Estado para que se concluya, señaló.

En Loma Dorada se anunciaron inversiones que apenas se están realizando, los resultados anunciados en un informe deben ser tangibles, insistió el entrevistado.

"Algunos temas están en proyecto, no son un logro de gobierno. Por ejemplo, se entregó en comodato por parte de los integrantes del pleno para la construcción del Seguro Social, se presumía que se iba iniciar en febrero, pero hoy en día no se ha construido, entonces no se puede anunciar como tema de logro, debió haber sido en el próximo informe".

La obra pública que en este primer año realiza el municipio de Tonalá no es con recursos de su presupuesto, sino con aportaciones federales y estatales.

El municipio tiene etiquetada una bolsa superior a los 100 millones de pesos para obra pública, "que se ha tomado para hacer frente a otras partidas presupuestales, esperamos que no se haya convertido esa partida a la de gastos personales"; en los próximos meses tendrán que revisar a dónde se han destinado esos recursos, dijo.

"Por parte del presupuesto municipal no se ha hecho ninguna obra hasta el momento".

Asimismo, Vizcarra señaló que la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad en el municipio. Por ejemplo, indicó, en Loma Dorada, la percepción de sus habitantes es de un incremento en los asaltos y robo a transeúntes.

En el tema de servicios públicos municipales existen problemas para la recolección de basura.

"En el manual que nos entregaron quedaron muy bonitas las fotos, muy buena redacción, pero yo creo que el presidente municipal, debo de reconocerle ha hecho un gran esfuerzo por tratar de mitigar el gran rezago que tenemos en el municipio en todos los aspectos, sin embargo, la gente en el municipio no siente que haya un cambio, no siente que haya una mejora".

Menos delitos de alto impacto

En Tonalá los delitos de alto impacto (robo a casa habitación, homicidio doloso, robo a vehículos, a personas a comercios y motocicletas), están a la baja gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y acciones de patrullaje, manifestó el Comisario de Seguridad Pública del municipio, Miguel Magaña.

"Es el único municipio que vamos a la baja en los delitos de alto impacto social. Nos clasifican como el municipio más seguro de la Zona Metropolitana de Guadalajara", destacó el funcionario, entrevistado al finalizar el Primer Informe de Gobierno del alcalde, Sergio Chávez Dávalos

Por ejemplo, en este primer año de la administración el robo a casa habitación disminuyó 37%, en el caso de robo a negocio bajó 22%, detalló.

No obstante, admitió que los focos rojos en delitos de alto impacto se localizan en los polígonos Jauja, Santa Paula y Colonia Jalisco.

A la baja

37% redujo el robo a casa habitación.

22% disminuyó el robo a negocios.

Refuerzan parque vehicular, crece de 24 a 86 el número de patrullas.

